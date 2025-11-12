Ερασιτεχνικό: Τιμωρία για την Πάτρα 2005, αλλά ίσως έχει και συνέχεια...

Βαριά ήταν η «καμπάνα» για την Πάτρα 2005 από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας, όσον αφορά τα επεισόδια στο παιχνίδι με την ΑΕ Αιγίου, όμως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμα βαρύτερη…

Αρχικά, η Πάτρα 2005 χάνει με 3-0 τον αγώνα με την ΑΕ Αιγίου, της αφαιρείται ένας βαθμός από τη φετινή βαθμολογία, της επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ και ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα της για δύο αγωνιστικές.

Η ΑΕ Αιγίου απαλλάχθηκε.

Επίσης, επειδή η Πειθαρχική Επιτροπή κρίνει τα όσα συνέβησαν στον ανωτέρω αγώνα ως ιδιαίτερα σοβαρά, καθόσον είχαν μεγάλη έκταση, συμμετείχαν σε αυτά άτομα που εισήλθαν παράνομα στην αθλητική εγκατάσταση, καθώς και αθλητής του ανωτέρω σωματείου, με συνέπεια να υπάρξουν τραυματισμοί και διακομιδές ατόμων στο νοσοκομείο, καθώς και φθορές στην αθλητική εγκατάσταση, παραπέμπει την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας η οποία, σαν διοργανώτρια, θα αποφασίσει εάν συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 αριθ. 10 δ κυρώσεων και επιβολής αυτών, που αναφέρει:

Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης έκτασης ή ιδιαίτερης σοβαρότητας, που συνδέονται με βιαιοπραγίες κατά προσώπων ή φθορές ιδιοκτησίας δύναται η διοργανώτρια να επιβάλλει ποινή αποκλεισμού ομάδας από τους αγώνες μέχρι έναν (1) χρόνο.

Αναλυτικά η απόφαση:

Α. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, κρίνει πειθαρχικά ελεγκτέο του σωματείο με την επωνυμία ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005, ως αντικειμενικά υπεύθυνο, σαν γηπεδούχο σωματείο και ως έχων στις τάξεις του αθλητή που συμμετείχε ενεργά σε όσα φαινόμενα βίας συνέβησαν την 26-10-2025 στον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 και ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ, στο δημοτικό γήπεδο Κ. Ζάρρας, για το πρωτάθλημα Β κατηγορίας (2ος Όμιλος), το οποίο διεκόπη και ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε αυτό τις κάτωθι κυρώσεις:

α) Απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3, ο οποίος κατακυρώνεται στην ομάδα ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ με τέρματα 3-0 και βαθμούς 3 (άρθ. 15 αριθ. 6 ΠΚ).

β) Αφαίρεση ενός (-1) βαθμού από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος που συμμετέχει (άρθρ. 15 αριθ. 6 ΠΚ)

γ) Χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ (άρθρ 15 αριθ. 10 α).

δ) Ποινή στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, όταν είναι γηπεδούχο, δύο (2) αγωνιστικές (άρθρ. 15 αριθ. 10 β).

ε) Η ΠΕ κρίνει τα όσα συνέβησαν στον ανωτέρω αγώνα ως ιδιαίτερα σοβαρά, καθόσον είχαν μεγάλη έκταση, συμμετείχαν σε αυτά άτομα που εισήλθαν παράνομα στην αθλητική εγκατάσταση, καθώς και αθλητής του ανωτέρω σωματείου, με συνέπεια να υπάρξουν τραυματισμοί και διακομιδές ατόμων στο νοσοκομείο, καθώς και φθορές στην αθλητική εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό παραπέμπει την υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας η οποία, σαν διοργανώτρια, θα αποφασίσει εάν συντρέχει η περίπτωση εφαρμογής των προβλεπόμενων στο άρθρο 15 αριθ. 10 δ κυρώσεων και επιβολής αυτών.

Β. ΑΠΑΛΑΣΣΕΙ το σωματείο με την επωνυμία ΑΕ ΑΙΓΙΟΥ

Γ. Για τα φυσικά πρόσωπα – αθλητές άλλων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΕΠΣ Αχαΐας, τα οποία πιστοποιήθηκαν, μέσω του οπτικού υλικού, ότι δημιούργησαν ή συμμετείχαν στα υπό κρίση επεισόδια, η ΠΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση στον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης της ΕΠΟ, ως αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 26 Α του Πειθαρχικού κώδικα.

Δ. Για τον αθλητή του σωματείου ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005, του οποίου επίσης η συμμετοχή στις ανωτέρω πράξεις βίας πιστοποιήθηκε μέσω του οπτικού υλικού, η ΠΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση στον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης της ΕΠΟ, ως αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 26 Α του Πειθαρχικού κώδικα.

