Ερασιτεχνικό: Το ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα και το παράπονο...

Πολύ καλά πήγε σε γενικές γραμμές για πρώτη φορά η εφαρμογή του φύλλου αγώνα στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αχαΐας.

Διαιτητές και παράγοντες ήταν προετοιμασμένοι και έδειξαν να προσαρμόζονται γρήγορα στα νέα δεδομένα χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Μόνο ένα θέμα προέκυψε, το οποίο λύνεται αν υπάρχει καλή θέληση απ’ όλα τα σωματεία. Επειδή κάθε ομάδα μπορεί να δηλώνει μόνο τους ποδοσφαιριστές της, δεν υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει τη σύνθεση του αντιπάλου της πριν από την έναρξη του αγώνα!

Αυτό ήταν το παράπονο που διατύπωσαν αρκετοί παράγοντες, όμως είναι πολύ εύκολο να λυθεί εσωτερικά. Το κάθε σωματείο μπορεί να έχει εκτυπωμένη τη σύνθεσή του και να την παραδίδει στους αντιπάλους. Σιγά τα μεγάλα μυστικά που έχει να κρύψει ο ένας από τον άλλον…

Ετσι κι αλλιώς, στο υψηλό επίπεδο οι 11άδες ανακοινώνονται δύο ώρες πριν από την έναρξη των αγώνων. Αν εξαιρέσουμε, λοιπόν αυτό το θεματάκι, δεν σημειώθηκαν σοβαρά προβλήματα και όλα κύλησαν ομαλά.

Θετικό δείγμα από την πρεμιέρα, που σημαίνει η μετάβαση στη νέα εποχή μπορεί να συνεχιστεί απερίσπαστα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



