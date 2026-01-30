Ερχεται για 8η χρονιά το MEGA FOUR 4X4 Πάτρας

Η Λέσχη 4X4 Πάτρας Skartaekato με την άδεια της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβε για μία ακόμη χρονιά να διοργανώσει τον πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα αγώνα εκτός δρόμου με 4X4 οχήματα «8ο MEGA FOUR 4X4 Πάτρας» την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου, σε ιδιωτικό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στην περιοχή του Νέου Σουλίου του Δήμου Πατρέων.

Ο αγώνας ξεχωρίζει γιατί προσφέρει δράση εκτός δρόμου με θεαματικά σκηνικά, κατάλληλες special stages σε φυσικό έδαφος (λάσπη, πέτρα) και με απλή θέαση για το κοινό. Η προσπάθεια της Λέσχης 4Χ4 Πάτρας είναι η προσέλκυση οδηγών–αθλητών και από γείτονες χώρες, δίνοντας στον αγώνα διεθνείς διαστάσεις, αφού τέτοιου είδους αγώνες στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένοι.

Τα πληρώματα θα πρέπει να καλύψουν τις διαδρομές στον μικρότερο δυνατό χρόνο ώστε να στεφθούν νικητές, στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Το 8ο MEGA FOUR 4Χ4 Πάτρας αποσκοπεί στην συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης μηχανοκίνητου ενδιαφέροντος στην περιοχή μας, αλλά και την προβολή επιχειρήσεων που εμπλέκονται γύρο από τον μηχανοκίνητου αθλητισμού και στους χιλιάδες λάτρεις του.

