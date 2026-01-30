Ερχεται για 8η χρονιά το MEGA FOUR 4X4 Πάτρας

Ο αγώνας ξεχωρίζει γιατί προσφέρει δράση εκτός δρόμου με θεαματικά σκηνικά, κατάλληλες special stages σε φυσικό έδαφος (λάσπη, πέτρα) και με απλή θέαση για το κοινό

Ερχεται για 8η χρονιά το MEGA FOUR 4X4 Πάτρας
30 Ιαν. 2026 12:31
Pelop News

Η Λέσχη 4X4 Πάτρας Skartaekato με την άδεια της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέλαβε για μία ακόμη χρονιά να διοργανώσει τον πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα αγώνα εκτός δρόμου με 4X4 οχήματα «8ο MEGA FOUR 4X4 Πάτρας» την Παρασκευή 13, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Μαρτίου, σε ιδιωτικό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στην περιοχή του Νέου Σουλίου του Δήμου Πατρέων.

Ο αγώνας ξεχωρίζει γιατί προσφέρει δράση εκτός δρόμου με θεαματικά σκηνικά, κατάλληλες special stages σε φυσικό έδαφος (λάσπη, πέτρα) και με απλή θέαση για το κοινό. Η προσπάθεια της Λέσχης 4Χ4 Πάτρας είναι η προσέλκυση οδηγών–αθλητών και από γείτονες χώρες, δίνοντας στον αγώνα διεθνείς διαστάσεις, αφού τέτοιου είδους αγώνες στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένοι.
Τα πληρώματα θα πρέπει να καλύψουν τις διαδρομές στον μικρότερο δυνατό χρόνο ώστε να στεφθούν νικητές, στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.
Το 8ο MEGA FOUR 4Χ4 Πάτρας αποσκοπεί στην συμβολή της τουριστικής ανάπτυξης μηχανοκίνητου ενδιαφέροντος στην περιοχή μας, αλλά και την προβολή επιχειρήσεων που εμπλέκονται γύρο από τον μηχανοκίνητου αθλητισμού και στους χιλιάδες λάτρεις του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
12:35 Μητσοτάκης στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι: Σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας και «ξεμπλοκάρισμα» έργου άνω των 90 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ