Έρχεται νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ, δείτε ποιους αφορά

Η δράση «Παράγουμε Εδώ» αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, την τόνωση των εξαγωγών και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση 50%, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν και επεκτείνουν την παραγωγική τους ικανότητα και να αναπτύξουν προϊόντα με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Το πρόγραμμα βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, αναμένεται να ανακοινωθεί η περίοδος υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα, με 50 εκατ. € συνολικό προϋπολογισμό, ενισχύει τομείς στην παραγωγή προϊόντων και στη μεταποίηση, όπως παρακάτω.

Κλάδοι που επιδοτούνται (ενδεικτικοί)

Κατασκευή ενδυμάτων & υποδημάτων

Κατασκευή επίπλων

Κατασκευή μεταφορικού εξοπλισμού

Κατασκευή βιομηχανικών μηχανημάτων

Παραγωγή βασικών μετάλλων

Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων

Παραγωγή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υλικών

Παραγωγή χημικών προϊόντων

Παραγωγή πλαστικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: από €100.000 έως 400.000

Ποσοστό επιδότησης: 50%

