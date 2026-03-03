Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα

Τη δεύτερη τους επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 13 Μαρτίου, οι υπεύθυνοι του δικτύου της ΑΕΚ, αλλά και της κεντρικής ακαδημίας, στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας με τον πατρινό σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Άτλαντα έχει ως εξής:

«Η παρουσία των ανθρώπων της ΑΕΚ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική σχέση που έχουμε αναπτύξει, με κοινό στόχο την ποιοτική εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η Ακαδημία μας αποτελεί την επίσημη και μοναδική εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΑΕΚ στον νομό Αχαΐας. Τόσο το σκάουτινγκ όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα χορηγούνται στα παιδιά μέσω του Ατλαντα».

