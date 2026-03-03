Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα

Η Ακαδημία του Άτλαντα αποτελεί την επίσημη και μοναδική εκπρόσωπο της ΠΑΕ των «κιτρινόμαυρων» στον νομό Αχαΐας

Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
03 Μαρ. 2026 18:11
Pelop News

Τη δεύτερη τους επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή 13 Μαρτίου, οι υπεύθυνοι του δικτύου της ΑΕΚ, αλλά και της κεντρικής ακαδημίας, στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας με τον πατρινό σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Άτλαντα έχει ως εξής:

«Η παρουσία των ανθρώπων της ΑΕΚ επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική σχέση που έχουμε αναπτύξει, με κοινό στόχο την ποιοτική εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Η Ακαδημία μας αποτελεί την επίσημη και μοναδική εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΑΕΚ στον νομό Αχαΐας. Τόσο το σκάουτινγκ όσο και τα εκπαιδευτικά προγράμματα χορηγούνται στα παιδιά μέσω του Ατλαντα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ