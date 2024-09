«Έρχεται» το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας – Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Patras World Poetry Festival καθίσταται το διεθνές τοπόσημο της λογοτεχνίας στην Δυτική Ελλάδα και η πολιτιστική του ταυτότητα έχει διαμορφώσει έναν σημαντικό παράγοντα συνομιλίας ανά το Πανελλήνιο για τα Γράμματα.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 -22 Σεπτεμβρίου 2024, σε ιστορικά σημεία της Δυτικής Ελλάδος, ενώ θα φιλοξενηθούν 60 ποιητές και ποιήτριες από 20 χώρες.

Το κεντρικό θέμα και ο τίτλος του Φεστιβάλ I had a dream, which was not all a dream | Είχα ένα όνειρο, το οποίο δεν ήταν καθόλου όνειρο προέρχεται από το ποίημα Darkness | Σκοτάδι, του ποιητή Λόρδου Βύρωνα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το θάνατό του στο Μεσολόγγι. Μέσα από ποικίλες εκδηλώσεις το φεστιβάλ θα τιμήσει τον ρόλο του Λόρδου Βύρωνα ως φιλέλληνα αλλά και την προσφορά του στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 20:15 στο Πεδίον του Άρεως. Στο πλαίσιο του 52ου Φεστιβάλ Βιβλίου, το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, πραγματοποιεί την εκδήλωση: «Η σύγχρονη ελληνική ποιητική δημιουργία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/09, ώρα 20:15 στην Κεντρική Σκηνή του Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως.

Παρουσίαση:

Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Ποιητής και Πρόεδρος του Γραφείου Ποιήσεως Ελλάδος

Αγγελική Πεχλιβάνη, Ποιήτρια

Μουσική: Δημήτρης Βασιλάκης

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα απαγγείλουν οι ποιητές και ποιήτριες: Αλέξανδρος Κορδάς, Άννα Γρίβα, Βασίλης Παπαβασιλείου, Γιώργος Βέης, Ελίνα Αφεντάκη, Ηλίας Φραγκάκης, Ηρώ Νικοπούλου, Θανάσης Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, Κώστας Καναβούρης, Λένα Καλλέργη, Λιάνα Σακελλίου, Μάνια Μεζίτη, Μαρία Καντ (Καντωνίδου), Μαρία Κούρση, Χάρης Μελιτάς

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ποιητικός λόγος θα συνομιλήσει με τις άλλες τέχνες μέσα από πολυεπίπεδες δράσεις, με την μουσική, τα εικαστικά και το θέατρο και οι φιλοξενούμενοι ποιητές και ποιήτριες από 20 χώρες του κόσμου, θα συνομιλήσουν με την ποίηση και τα οράματα του Βύρωνα.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και σε ιστορικά τοπόσημα της Δυτικής Ελλάδας από όπου πέρασε και έζησε ο Λόρδος Βύρωνας, ενώ για τους ποιητές και τις ποιήτριες που θα συμμετάσχουν στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας έχει ήδη προγραμματιστεί η επίσκεψή τους σε σχολεία της περιοχής.

Έχει προγραμματισθεί η έκδοση της δίγλωσσης Ανθολογίας (ελληνικά και αγγλικά) με τα ποιήματα του Φεστιβάλ, όπως και στρογγυλές τράπεζες με θεματικές ενότητες που αφορούν την ποιητική τέχνη.

Σε μία από αυτές θα λάβουν μέρος διευθυντές και διευθύντριες μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ για να συνομιλήσουν για την σύγχρονη εποχή των φεστιβάλ ποίησης.

Το Φεστιβάλ υποστηρίζει επικοινωνιακά η ΕΡΤ ΑΕ, ο όμιλος της Εφημερίδας “Πελοπόννησος”, το culturebook.gr και άλλα μέσα.

Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν σημαντικοί προσκεκλημένοι, αναγνωρισμένοι, με διεθνές κύρος πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες και εκπρόσωποι φορέων, ενώ το φεστιβάλ υποστηρίζει επιστημονική επιτροπή και πολυμελής οργανωτική επιτροπή.

Το φεστιβάλ και οι δράσεις του θα προβληθούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με τα μέσα που καλύπτουν τις αποστολές από τις χώρες που συμμετέχουν.

*Η διοργάνωση του συνόλου του φεστιβάλ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η συμμετοχή του κόσμου είναι δωρεάν σε όλες τις δράσεις του.

ΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΡΙΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ: Βεληβασάκη Γεωργία, Βεντούρας Ιωσήφ, Γαλάνη Μάρω, Γώγος Θάνος, Δήμου Ευσταθία, Δρίτσας Γιώργος, Δρόσος Ευάγγελος, Δώδου Μαριάννα, Καντ (Καντωνίδου) Μαρία, Καραγιάννη Δήμητρα, Κωνσταντοπούλου Νίκη, Κωτόπουλος Η. Τριαντάφυλλος, Λαμπούση Χριστίνα, Λυμπέρης Νίκος, Μελιτάς Χάρης, Μπαμπασάκης Γιώργος – Ίκαρος, Μποτονάκη Αντωνία, Νάννος Παναγιώτης, Ντίνου Κατερίνα, Παπάνας Νίκος, Παρώδης Άκης, Πεχλιβάνη Αγγελική, Πολυκανδριώτη Γεωργία, Ρηνιώτη Ειρήνη, Σακελλίου Λιάνα, Σιαφάκα Ιφιγένεια, Σιαχάμη Κωνσταντίνα. Σκιαθάς Δ. Αντώνης, Σταθόγιαννης Πάνος, Τασιόπουλος Βαγγέλης, Τριανταφυλλίδου Γεωργία, Φραγκάκης Ηλίας

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Shafag Mehraliyeva ΑΛΒΑΝΙΑ: Ζαφειράτης Βαγγέλης, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Julijana Velichkovska, Viktorija Angelovska, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Ivan Hristov ΓΑΛΛΙΑ: Bruno Doucey ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Piero Salabe, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ: Jonathan Teuma, ΙΤΑΛΙΑ: Angela Luzio ΚΑΝΑΔΑΣ: Eva H.D., ΚΥΠΡΟΣ: Χριστοδούλου Μαρία, ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Fredy Yezzed, ΚΡΟΑΤΙΑ: Marija Dejanovic ΜΟΛΔΑΒΙΑ: Anca Vahnovan, Ivan Pilchin, ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ): Anca Iulia Beidac, Andrian Lesenciuc, Bogdan Petcu, Camelia Iuliana Radu, Claudiu Komartin, Lena Chilari, Liliana Ursu, Magda Carneci, Mircea Teculescu, Nicolae Baciut, Peter Sragher, Toni Chira ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Zuzana Husárová, ΣΛΟΒΕΝΙΑ: Denis Skofic, ΤΣΕΧΙΑ: Lenka Daňhelová, Simona Martínková – Racková, Vacek Vojtěch , ΤΥΝΗΣΙΑ: Marianne Catzaras

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2024

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου – 19.30 | Επίκεντρο Συν

1ος κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Αφιέρωμα στη Ρουμάνικη Ποίηση

Παρουσίαση Ρουμάνων Ποιητών

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Απαγγελίες ποιημάτων Λόρδου Βύρωνα από τους ηθοποιούς Νάντια Μουρούζη στα ελληνικά και Wallace A McDougall στα αγγλικά.

Παρουσίαση: Άντζελα Μπράτσου

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου – 10.00

2ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων σε Λύκεια της Αχαΐας

Επιμέλεια: Μίνα Πετροπούλου

Επίσκεψη στην Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς” και Ξενάγηση στην Έκθεση Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου – 19.30

Αφιέρωμα στο Λόρδο Βύρωνα

Βυρωνική Εταιρεία | Μεσολόγγι

3ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Οικία Τρικούπη | Μεσολόγγι

Θεατρικό Αναλόγιο Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Missolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Wallace A McDougall, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Παρουσίαση: Βασιλική Δαουτίδη

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 10.00 | Ξενοδοχείο My Way

Ημερίδα με θέμα: Παγκόσμια Φεστιβάλ Ποίησης

Δημιουργία Δικτύου Ποιητικών Φεστιβάλ στην Ευρώπη

Συμμετέχουν οι διευθυντές των Διεθνών Φεστιβάλ Ποίησης:

Maïthé Vallès-Bled | ΓΑΛΛΙΑ

Teodora Stankova | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Jiří Macháček | ΤΣΕΧΙΑ

Julijana Velichkovska | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Florin – Lucian Sicoie | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Παρεμβάσεις: Nicolae Băciuț | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Magda Cârneci | ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Συντονισμός: Τάσσος Παγιασλής – Τέσυ Μπάϊλα

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου – 19.30 | Βίλα Κόλλα

4ος Κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων

Θεατρικό Αναλόγιο Lord Byron: The journey of a Greek soul from London to Missolonghi | Λόρδος Βύρων: Το ταξίδι μιας ελληνικής ψυχής από το Λονδίνο στο Μεσολόγγι, σε σκηνοθεσία Χριστίνας Λαμπούση

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Wallace A McDougall, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Μουσικό Αφιέρωμα στη μελοποιημένη ποίηση: H OPXHΣTPA ΠOIKIΛHΣ MOYΣIKHΣ TOY Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «ANIMA MEA», θα παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο με θέμα την αγάπη, τον έρωτα, και την ψυχή έτσι όπως εκφράζονται από τον λόγο και τις νότες!

EPMHNEYOYN: Έλενα Aβραμίδου, Μαρκέλλα Κανδυλάκη

ΣOΛIΣT: Γιάννης Σούφρας

ΔIΔAΣKAΛIA: Θωμάς ΠAΛΛAΣ, Γιάννης Aναγνωστόπουλος

KAΛΛITEXNIKH EΠIMEΛEIA, ENOPXHΣTPΩΣEIΣ, ΔIEYΘYNΣH: Γιάννης Aναγνωστόπουλος

Απαγγελίες ποιημάτων Λόρδου Βύρωνα από τους ηθοποιούς Νάντια Μουρούζη στα ελληνικά και Wallace A McDougall στα αγγλικά.

Βραβεύσεις προσωπικοτήτων

Παρουσίαση: Λιάνα Ζωζά

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου – 10.00

Ξενάγηση στην πόλη της Πάτρας

5ος κύκλος Ποιητικών Αναγνώσεων: Οικία Περιβολαρόπουλου

Σύνολο Μουσικής Δωματίου, Μέλη της Φιλαρμονικής Συμφωνικής Ορχήστρας “Paul Constantinescu”, Πλοιέστι

Παρουσίαση: Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης

Kυριακή 22 Σεπτεμβρίου – 20.00 | Επίκεντρο Συν

Θεατρική Παράσταση: ‘’Αυγά Μαύρα’’

Σκηνοθεσία: Χριστίνα Λαμπούση

Παίζουν: Χριστίνα Λαμπούση, Παναγιώτης Κουτσουβασίλης

Παράλληλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας

19 – 30 Σεπτεμβρίου 2024 | Cube Gallery

Διατομική έκθεση των Ρουμάνων εικαστικών Sorin Adam και Petre Dragomir “I had a dream which was not at all adream”, σε συνεργασία με το Art Museum Ploieşti και στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας 2024.

Επιμέλεια: Λιάνα Ζωζά

I had a dream, which was not all a dream | Είχα ένα όνειρο, το οποίο δεν ήταν καθόλου όνειρο

ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών

