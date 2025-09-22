Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία

Το Olympia Forum VI επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία, από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Α. και στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας για να αναδείξει τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις νέες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά στις ελληνικές Περιφέρειες. Με περισσότερους από 100 επιβεβαιωμένους ομιλητές, το συνέδριο φέρνει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης και των επιχειρήσεων, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών λύσεων για το αύριο.

Οι θεματικοί άξονες στο επίκεντρο της επικαιρότητας

Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται σε έξι στρατηγικούς άξονες:

Ανθεκτικές και Βιώσιμες Περιφέρειες: Σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση δοκιμάζει τις τοπικές κοινωνίες, θα παρουσιαστούν πολιτικές και έργα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης πόρων. Ο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και ο Εμμανουήλ Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, θα καταθέσουν τις προτάσεις της Πολιτείας.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Smart Regions : Οι Περιφέρειες μετασχηματίζονται ψηφιακά με στόχο πιο αποδοτικές υπηρεσίες και νέες επενδυτικές προοπτικές. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και ο Αναστάσιος Γαϊτάνης, Γενικός Γραμματέας Έρευνας &Καινοτομίας, θα αναλύσουν τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

Αγροδιατροφή και Πρωτογενής Ανάπτυξη : Η ασφάλεια τροφίμων, η ιχνηλασιμότητα και το branding των τοπικών προϊόντων βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο Ιωάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Αργυρώ Ζέρβα, Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με τον Ανδρέα Φίλια, Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή.

Κοινωνική Συνοχή &Δημογραφική Ανάταξη: Η γήρανση του πληθυσμού και η εσωτερική μετανάστευση απειλούν την ισορροπία των τοπικών κοινωνιών. Η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας &Κοινωνικής Ασφάλισης, θα μιλήσει για πολιτικές επαναπατρισμού νέων και ενίσχυσης της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.

Ανθρώπινο Δυναμικό &Δεξιότητες: Η Ελλάδα χρειάζεται νέες δεξιότητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υφυπουργός Εργασίας, και ο Εμμανουήλ Κουτούζης,Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα αναφερθούν σε προγράμματα upskilling και reskilling που ήδη εφαρμόζονται.

Υποδομές &Χρηματοδοτήσεις : Το RRF, τα νέα ΕΣΠΑ και τα ΣΔΙΤ βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής ατζέντας. Η Βασιλική Παντελοπούλου, Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, και ο Παναγιώτης Παπανικόλας, Πρόεδρος και CEO της Ολυμπίας Οδού, θα αναλύσουν πώς οι χρηματοδοτήσεις και οι στρατηγικές επενδύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν τις πόλεις και τις περιφέρειες.

Το Olympia Forum VI πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΚΕΔΕ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Πράσινου Ταμείου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Πύργου, της ΕΝΠΕ και της ΠΕΔΔΕ τελώντας παράλληλα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς που επενδύουν στη βιωσιμότητα: Χρυσός Χορηγός είναι η Befon – Botsas Group of Companies, ενώ ως Χορηγός συμμετέχει η ΔΕΗ, με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης σημαντικοί υποστηρικτές, όπως η Γεκ Τέρνα, η Ολυμπία Οδός, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κλικ Ζωής, η διαΝΕΟσις, η ΕΕΝΕ και το Aldemar Olympian Village, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για να δημιουργηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες Περιφέρειες.

Το Olympia Forum VI αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών και κοινωνιών.

