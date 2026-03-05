Έρχονται πρόστιμα για σχεδόν 300.000 οδηγούς: «Βροχή» ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Σε διαδικασία κοινοποίησης προστίμων και οφειλών προχωρούν οι αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε τους σχετικούς ελέγχους και προχωρά στην αποστολή πράξεων επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν συμμορφώθηκαν, παρά τα τρία κύματα ειδοποιητηρίων που είχαν προηγηθεί.

Η διαδικασία αφορά συνολικά 297.561 πράξεις επιβολής προστίμων και κοινοποιήσεις οφειλών, ενώ το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων φτάνει τα 109,5 εκατ. ευρώ.

Τα πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα

Από το σύνολο των πράξεων, οι 125.051 αφορούν μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Από αυτές:

116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα

8.364 αφορούν νομικά πρόσωπα

Οι ιδιοκτήτες αυτοί είχαν ήδη λάβει ειδοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Οφειλές για τέλη κυκλοφορίας

Παράλληλα, αποστέλλονται 172.510 κοινοποιήσεις οφειλής για τα τέλη κυκλοφορίας του 2025, εκ των οποίων:

161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα

11.054 αφορούν νομικά πρόσωπα

Η ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου 2025, με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν τότε στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών οχημάτων πραγματοποιείται μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.

Όσοι έχουν δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ. Οι υπόλοιποι ενημερώνονται μέσω email από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ενώ σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία, η κοινοποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τα στοιχεία της πράξης επιβολής προστίμου και την εικόνα για κάθε όχημα στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία – Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με τον λόγο αμφισβήτησης.

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι:

10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης

20 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση που η ενημέρωση έγινε μέσω συστημένης επιστολής

Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται είτε αυτοματοποιημένα μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, για τα τέλη κυκλοφορίας αρμόδιες είναι οι ΔΟΥ ή τα ΚΕΦΟΔΕ, ενώ για τα ανασφάλιστα οχήματα η διαδικασία εξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση του ΣΔΟΕ.

Οι πολίτες ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους εντός 30 εργάσιμων ημερών μέσω της εφαρμογής.

Στόχος η οδική ασφάλεια

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των αρμόδιων αρχών για τη δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου Μητρώου Οχημάτων, το οποίο θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση της ασφάλισης, των τελών κυκλοφορίας και της διενέργειας ΚΤΕΟ.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιήθηκαν από τη ΓΓΠΣΨΔ σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

