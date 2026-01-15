Ερέτρια: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από ομάδα συνομηλίκων, νοσηλεύεται με κάταγμα γνάθου στο «Παίδων»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ερέτρια ο βάναυσος ξυλοδαρμός ενός 16χρονου μαθητή, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα έξι συνομηλίκων του την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και πληροφορίες του evianews.com, το αγόρι επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε απότομα κοντά του. Από αυτό κατέβηκαν έξι άτομα, τα οποία επιτέθηκαν αμέσως στο παιδί με γροθιές και κλωτσιές.

Η επίθεση έγινε πίσω από ένα μεγάλο φορτηγό, προφανώς με σκοπό να μην γίνει αντιληπτή από διερχόμενους ή γείτονες. Το θύμα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, με αιμορραγία και έντονο πόνο, ενώ φώναζε απεγνωσμένα για βοήθεια.

Τα ουρλιαχτά του αγοριού ήταν αυτά που ανάγκασαν τους κατοίκους της περιοχής να βγουν από τα σπίτια τους. Η παρουσία τους προκάλεσε πανικό στους δράστες, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή και διέφυγαν με το αυτοκίνητο.

Οι γείτονες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το βοήθησαν να καθίσει σε καρέκλα και του έδωσαν νερό μέχρι να συνέλθει. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι γονείς του, η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Το αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται με κάταγμα στη γνάθο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ εξετάζονται κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες από την περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



