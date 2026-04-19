Έρευνα: 7 στους 10 εργαζόμενους σκέφτονται να φύγουν – Κακή διοίκηση, burnout και έλλειψη εξέλιξης οι βασικοί λόγοι

Ανησυχητικά ευρήματα για την αγορά εργασίας – Μεγάλο χάσμα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

19 Απρ. 2026 18:21
Σε μια περίοδο όπου η εύρεση και η διατήρηση προσωπικού αποτελούν κομβικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, νέα έρευνα της kariera.gr μέσω LinkedIn Polls αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση: το 69% των εργαζομένων δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη δουλειά του.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει το έντονο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στις πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να φαίνεται πως δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

Έλλειψη στρατηγικής για τη διατήρηση προσωπικού

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48%) δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν εφαρμόζεται καμία ουσιαστική πολιτική διατήρησης ταλέντων. Παράλληλα, ένα επιπλέον 28% σημειώνει ότι υπάρχουν μεν σχετικές εξαγγελίες, αλλά χωρίς πρακτική εφαρμογή.

Αντίθετα, μόλις το 8% αναφέρει την ύπαρξη οργανωμένου και ξεκάθαρου πλάνου διατήρησης εργαζομένων, ενώ το 16% κάνει λόγο για αποσπασματικές ενέργειες χωρίς συνέπεια.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια αγορά όπου η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, ενισχύοντας την ανασφάλεια και την κινητικότητα των εργαζομένων.

«Με το ένα πόδι στην έξοδο» η πλειονότητα

Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνει την τάση φυγής. Το 43% δηλώνει ότι θα αποχωρούσε άμεσα εάν προέκυπτε μια καλύτερη ευκαιρία, ενώ το 26% βρίσκεται ήδη σε ενεργή αναζήτηση νέας θέσης.

Συνολικά, σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους βρίσκονται ουσιαστικά «με το ένα πόδι στην έξοδο», την ώρα που μόλις το 31% δηλώνει ότι παραμένει σταθερό, παρακολουθώντας ωστόσο τις εξελίξεις.

Οι βασικοί λόγοι αποχώρησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αμοιβή δεν αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο αποχώρησης, όπως συχνά εκτιμάται.

Η κακή διοίκηση αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας για το 29% των ερωτηθέντων, ενώ το 25% επισημαίνει την έλλειψη προοπτικών εξέλιξης. Το burnout ακολουθεί με 24%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επιβάρυνση που βιώνουν πολλοί εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, ενώ το 22% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία ουσιαστική αναγνώριση ή αύξηση αποδοχών.

Η «μάχη» της αντιπρότασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια πιθανή αντιπρόταση από τον εργοδότη τους.

Η πλειονότητα (56%) δηλώνει ότι θα αξιολογούσε συνολικά την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις οικονομικές απολαβές, αλλά και την ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος. Το 29% εμφανίζεται αποφασισμένο να αποχωρήσει οριστικά, ενώ το 14% θα εξέταζε το ενδεχόμενο παραμονής εφόσον η αντιπρόταση είναι ικανοποιητική.

Μόλις το 1% δηλώνει απόλυτη αφοσίωση στον εργοδότη του, γεγονός που αποτυπώνει τη μετατόπιση των ισορροπιών στην αγορά εργασίας.

Επιτακτική ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν άμεσα τη στρατηγική τους. Η ενίσχυση του αποτελεσματικού management, η δημιουργία υγιούς εργασιακής κουλτούρας και η παροχή ουσιαστικών προοπτικών εξέλιξης δεν αποτελούν πλέον προαιρετικές επιλογές.

Αντίθετα, συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση των ταλέντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι εμφανίζονται πιο απαιτητικοί και ταυτόχρονα πιο έτοιμοι από ποτέ να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:08 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19:01 Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες
19:00 Τροχαίο με εγκατάλειψη στη Λιοσίων: Ναρκωτικά σε σχολεία έδινε ο 16χρονος Σουδανός – Διασωληνωμένη η ανήλικη
18:51 Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο 57-71 και σιγουρεύει την τρίτη θέση
18:43 Σύλληψη 45χρονου στον Κολωνό επειδή πέταγε μπάζα – Ψάχνουν δύο ακόμη άτομα
18:31 Κοζάνη: Εξιχνιάστηκαν 13 κλοπές σε ιερούς ναούς – Δύο συλλήψεις
18:21 Έρευνα: 7 στους 10 εργαζόμενους σκέφτονται να φύγουν – Κακή διοίκηση, burnout και έλλειψη εξέλιξης οι βασικοί λόγοι
18:08 Σύλληψη 56χρονου για πυρκαγιά από αμέλεια στην Εύβοια – Πρόστιμο άνω των 1.000 ευρώ
18:00 Πάτρα: Γιατί δεν παραδίδεται ο 32χρονος Αλβανός για τη συμπλοκή στο Σούλι
17:53 Αχαΐα: Προτείνουμε εφτά όμορφες οδικές εκδρομές ΦΩΤΟ
17:43 Σοκάρει ο πατέρας της Μυρτώς, υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα κυκλώματος μαστροπείας
17:34 Ισπανία: Ζητά από την ΕΕ να αναστείλει την συμφωνία με το Ισραήλ
17:25 Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο στον Πύργο, αναποδογύρισε ΙΧ
17:18 Σάμος: Παραλίες και ιστορία, τι να δείτε
17:09 Το Ιράν «βλέπει» πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, με τον Βανς η Αμερικανική αντιπροσωπεία
17:01 Πρωταθλητές Πελοποννήσου οι άνδρες του Αθλου Πατρών ΦΩΤΟ
16:53 Κόρινθος: Σοβαρό τροχαίο στη Νεμέα, απεγκλωβισμός οδηγού
16:44 Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ, άνδρας έκαμνε πρόταση γάμου στο γήπεδο!
16:37 ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο
16:32 Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
