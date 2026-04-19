Έρευνα: 7 στους 10 εργαζόμενους σκέφτονται να φύγουν – Κακή διοίκηση, burnout και έλλειψη εξέλιξης οι βασικοί λόγοι

Σε μια περίοδο όπου η εύρεση και η διατήρηση προσωπικού αποτελούν κομβικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, νέα έρευνα της kariera.gr μέσω LinkedIn Polls αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ανησυχητική τάση: το 69% των εργαζομένων δηλώνει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη δουλειά του.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει το έντονο χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στις πρακτικές που εφαρμόζουν πολλές επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να φαίνεται πως δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

Έλλειψη στρατηγικής για τη διατήρηση προσωπικού

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (48%) δηλώνουν ότι στην εταιρεία τους δεν εφαρμόζεται καμία ουσιαστική πολιτική διατήρησης ταλέντων. Παράλληλα, ένα επιπλέον 28% σημειώνει ότι υπάρχουν μεν σχετικές εξαγγελίες, αλλά χωρίς πρακτική εφαρμογή.

Αντίθετα, μόλις το 8% αναφέρει την ύπαρξη οργανωμένου και ξεκάθαρου πλάνου διατήρησης εργαζομένων, ενώ το 16% κάνει λόγο για αποσπασματικές ενέργειες χωρίς συνέπεια.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια αγορά όπου η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής, ενισχύοντας την ανασφάλεια και την κινητικότητα των εργαζομένων.

«Με το ένα πόδι στην έξοδο» η πλειονότητα

Η στάση των εργαζομένων απέναντι στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνει την τάση φυγής. Το 43% δηλώνει ότι θα αποχωρούσε άμεσα εάν προέκυπτε μια καλύτερη ευκαιρία, ενώ το 26% βρίσκεται ήδη σε ενεργή αναζήτηση νέας θέσης.

Συνολικά, σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους βρίσκονται ουσιαστικά «με το ένα πόδι στην έξοδο», την ώρα που μόλις το 31% δηλώνει ότι παραμένει σταθερό, παρακολουθώντας ωστόσο τις εξελίξεις.

Οι βασικοί λόγοι αποχώρησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η αμοιβή δεν αποτελεί τον κυρίαρχο λόγο αποχώρησης, όπως συχνά εκτιμάται.

Η κακή διοίκηση αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας για το 29% των ερωτηθέντων, ενώ το 25% επισημαίνει την έλλειψη προοπτικών εξέλιξης. Το burnout ακολουθεί με 24%, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική επιβάρυνση που βιώνουν πολλοί εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, ενώ το 22% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία ουσιαστική αναγνώριση ή αύξηση αποδοχών.

Η «μάχη» της αντιπρότασης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια πιθανή αντιπρόταση από τον εργοδότη τους.

Η πλειονότητα (56%) δηλώνει ότι θα αξιολογούσε συνολικά την κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις οικονομικές απολαβές, αλλά και την ποιότητα εργασιακού περιβάλλοντος. Το 29% εμφανίζεται αποφασισμένο να αποχωρήσει οριστικά, ενώ το 14% θα εξέταζε το ενδεχόμενο παραμονής εφόσον η αντιπρόταση είναι ικανοποιητική.

Μόλις το 1% δηλώνει απόλυτη αφοσίωση στον εργοδότη του, γεγονός που αποτυπώνει τη μετατόπιση των ισορροπιών στην αγορά εργασίας.

Επιτακτική ανάγκη για αλλαγή στρατηγικής

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν άμεσα τη στρατηγική τους. Η ενίσχυση του αποτελεσματικού management, η δημιουργία υγιούς εργασιακής κουλτούρας και η παροχή ουσιαστικών προοπτικών εξέλιξης δεν αποτελούν πλέον προαιρετικές επιλογές.

Αντίθετα, συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση των ταλέντων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι εμφανίζονται πιο απαιτητικοί και ταυτόχρονα πιο έτοιμοι από ποτέ να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

