Έρευνα: 8 στις 10 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν βιώσει burnout στην εργασία

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης καταγράφει νέα έρευνα που δημοσίευσε η Deloitte Ελλάδος, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη «Her Work. Her Voice», στην οποία συμμετείχαν 1.200 γυναίκες από όλη τη χώρα, το 80% δηλώνει ότι έχει βιώσει burnout κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική καταγραφή που εξετάζει συστηματικά την εργασιακή εμπειρία των γυναικών στην Ελλάδα.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν μια σύνθετη εικόνα: από τη μία πλευρά καταγράφεται πρόοδος σε θέματα συμπερίληψης και επαγγελματικών ευκαιριών, από την άλλη όμως παραμένουν σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζόμενων γυναικών.

Η συμπερίληψη υπάρχει, αλλά μειώνεται με τα χρόνια

Η έρευνα δείχνει ότι το 87% των γυναικών δηλώνει ότι αισθάνεται σε κάποιο βαθμό συμπερίληψη στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, η αίσθηση αυτή φαίνεται να μειώνεται όσο εξελίσσεται η καριέρα.

Στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής πορείας οι γυναίκες εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες για τις προοπτικές εξέλιξης. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, η εμπιστοσύνη στην ισότητα των ευκαιριών υποχωρεί, κυρίως λόγω της συσσώρευσης επαγγελματικών υποχρεώσεων και οικογενειακών ευθυνών.

Η επαγγελματική εξουθένωση αναδεικνύεται ως μία από τις πιο έντονες εμπειρίες: τέσσερις στις πέντε γυναίκες δηλώνουν ότι έχουν βιώσει burnout, με τα ποσοστά να αυξάνονται στα μεσαία και πιο προχωρημένα στάδια της καριέρας.

Η πρόκληση της ισορροπίας μεταξύ δουλειάς και ζωής

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει η μελέτη είναι η δυσκολία επίτευξης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Περισσότερες από τις μισές συμμετέχουσες περιγράφουν τον φόρτο εργασίας τους ως κατά περιόδους υπερβολικό ή δύσκολα διαχειρίσιμο. Ταυτόχρονα, σχεδόν οι μισές έχουν και ευθύνες φροντίδας, γεγονός που επηρεάζει την επαγγελματική τους πορεία.

Αν και το 54% δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις αυτές δεν έχουν επηρεάσει την καριέρα του, το 42% αναφέρει ότι οι ευθύνες φροντίδας έχουν λειτουργήσει αρνητικά στις επαγγελματικές ευκαιρίες. Το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερο στις ηλικίες 37 έως 44 ετών.

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών τα τελευταία χρόνια, μόνο το ένα τρίτο των γυναικών δηλώνει ικανοποιημένο από την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Η μελέτη επισημαίνει ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας – όπως η τηλεργασία ή το δικαίωμα στην αποσύνδεση – δεν αρκούν από μόνες τους για να διασφαλίσουν αυτή την ισορροπία. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο συνολικός φόρτος εργασίας και οι απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Υψηλά ποσοστά παρενόχλησης

Ένα ακόμη ανησυχητικό εύρημα της έρευνας είναι ότι το 51% των γυναικών δηλώνει ότι έχει βιώσει περιθωριοποιητικές ή παρενοχλητικές συμπεριφορές στον χώρο εργασίας.

Το φαινόμενο καταγράφεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά εμφανίζεται συχνότερα στα πρώτα και μεσαία στάδια της καριέρας. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των περιστατικών δεν καταγγέλλεται, είτε λόγω φόβου αντιποίνων είτε επειδή τέτοιες συμπεριφορές έχουν σε μεγάλο βαθμό κανονικοποιηθεί.

Τι επηρεάζει την παραμονή σε έναν οργανισμό

Η πρόθεση των γυναικών να παραμείνουν στον οργανισμό όπου εργάζονται φαίνεται να συνδέεται με συγκεκριμένους παράγοντες: ανταγωνιστικές αποδοχές, αναγνώριση της προσφοράς, δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, υποστηρικτική ηγεσία και θετική εταιρική κουλτούρα.

Σε επίπεδο συνολικής ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον, το 43% δηλώνει ικανοποιημένο και το 15% πολύ ικανοποιημένο, ενώ περίπου το ένα τέταρτο διατηρεί ουδέτερη στάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, η Αναλία Κόκκορη, Partner και People and Purpose Leader της Deloitte Ελλάδος, σημείωσε ότι τα ευρήματα αποτυπώνουν μια πολυεπίπεδη πραγματικότητα: «Από τη μία καταγράφεται πρόοδος ως προς τη συμπερίληψη και την αναγνώριση της σημασίας της ευημερίας των εργαζομένων. Από την άλλη, τα υψηλά ποσοστά επαγγελματικής εξουθένωσης και η επίδραση των ευθυνών φροντίδας δείχνουν ότι η συζήτηση για την ισότητα στον χώρο εργασίας πρέπει να εστιάσει περισσότερο στις πρακτικές που στηρίζουν τις γυναίκες σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής τους πορείας».

