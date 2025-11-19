Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους

Πάνω από 50% των Ελλήνων μαθητών έχει ήδη δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, το 16% πριν από τα 13 του χρόνια και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, παγκοσμίως 15 εκατομμύρια έφηβοι 13-15 ετών ατμίζουν – 9 φορές περισσότεροι από τους ενήλικες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD.

Με αφορμή αυτά τα δραματικά στοιχεία, η W4O Hellas (όμιλος παθολόγων-ογκολόγων) παρουσίασε χθες την εκστρατεία «Η δύναμη είναι να λες όχι», που απευθύνεται αποκλειστικά σε εφήβους και νέους και στοχεύει να χτίσει μια νέα κουλτούρα πρόληψης χωρίς διδακτισμούς και τρομοκρατία.

«Δεν θέλουμε να φοβίσουμε τα παιδιά. Θέλουμε να τα ενδυναμώσουμε ώστε να επιλέγουν συνειδητά: καθαρή ανάσα, καθαρό μυαλό, καθαρή ζωή», τόνισαν οι Ελένη Γαλάνη, Έλενα Λινάρδου, Ζένια Σαριδάκη, Αθηνά Χριστοπούλου και Αμάντα Ψυρρή, μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Κύρια μηνύματα της εκστρατείας:

Το άτμισμα δεν είναι «ακίνδυνη συνήθεια»: η νικοτίνη βλάπτει τον αναπτυσσόμενο εφηβικό εγκέφαλο (μνήμη, συγκέντρωση, λήψη αποφάσεων) και αυξάνει τον κίνδυνο εξάρτησης και άλλων εθισμών.

Τα υγρά περιέχουν βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες και αρωματικά που, ενώ είναι ασφαλή για κατανάλωση, δεν είναι για εισπνοή καθημερινά στους πνεύμονες.

78% των μαθητών εκτίθεται σε διαφήμιση ατμίσματος και το 60% μπορεί να προμηθευτεί εύκολα προϊόντα, παρά την απαγόρευση.

1 στους 3 εφήβους πιστεύει ακόμη ότι το άτμισμα είναι «λιγότερο βλαβερό» από το τσιγάρο – μια επικίνδυνη παρανόηση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Εθνικής Υδατοσφαίρισης Γυναικών, που έγιναν πρέσβειρες της καμπάνιας: «Ως αθλήτριες ξέρουμε τι σημαίνει καθαρή ανάσα και πειθαρχία. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά να πουν το δικό τους “όχι” στη νικοτίνη».

Η W4O Hellas χαιρετίζει την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και καλεί σε κοινή δράση επιστημόνων, σχολείων, γονιών και κοινωνίας για να προστατευθεί η νέα γενιά από τη μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή δημόσιας υγείας: το άτμισμα που στοχεύει συνειδητά τα παιδιά.

