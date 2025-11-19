Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους

Ευρωπαϊκή έρευνα για το άτμισμα. Νέα εκστρατεία της W4O Hellas.

Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
19 Νοέ. 2025 23:34
Pelop News

Πάνω από 50% των Ελλήνων μαθητών έχει ήδη δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, το 16% πριν από τα 13 του χρόνια και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, παγκοσμίως 15 εκατομμύρια έφηβοι 13-15 ετών ατμίζουν – 9 φορές περισσότεροι από τους ενήλικες, σύμφωνα με τον ΠΟΥ και την ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD.

Με αφορμή αυτά τα δραματικά στοιχεία, η W4O Hellas (όμιλος παθολόγων-ογκολόγων) παρουσίασε χθες την εκστρατεία «Η δύναμη είναι να λες όχι», που απευθύνεται αποκλειστικά σε εφήβους και νέους και στοχεύει να χτίσει μια νέα κουλτούρα πρόληψης χωρίς διδακτισμούς και τρομοκρατία.

«Δεν θέλουμε να φοβίσουμε τα παιδιά. Θέλουμε να τα ενδυναμώσουμε ώστε να επιλέγουν συνειδητά: καθαρή ανάσα, καθαρό μυαλό, καθαρή ζωή», τόνισαν οι Ελένη Γαλάνη, Έλενα Λινάρδου, Ζένια Σαριδάκη, Αθηνά Χριστοπούλου και Αμάντα Ψυρρή, μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Κύρια μηνύματα της εκστρατείας:

  • Το άτμισμα δεν είναι «ακίνδυνη συνήθεια»: η νικοτίνη βλάπτει τον αναπτυσσόμενο εφηβικό εγκέφαλο (μνήμη, συγκέντρωση, λήψη αποφάσεων) και αυξάνει τον κίνδυνο εξάρτησης και άλλων εθισμών.
  • Τα υγρά περιέχουν βαρέα μέταλλα, τοξικές ουσίες και αρωματικά που, ενώ είναι ασφαλή για κατανάλωση, δεν είναι για εισπνοή καθημερινά στους πνεύμονες.
  • 78% των μαθητών εκτίθεται σε διαφήμιση ατμίσματος και το 60% μπορεί να προμηθευτεί εύκολα προϊόντα, παρά την απαγόρευση.
  • 1 στους 3 εφήβους πιστεύει ακόμη ότι το άτμισμα είναι «λιγότερο βλαβερό» από το τσιγάρο – μια επικίνδυνη παρανόηση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Εθνικής Υδατοσφαίρισης Γυναικών, που έγιναν πρέσβειρες της καμπάνιας: «Ως αθλήτριες ξέρουμε τι σημαίνει καθαρή ανάσα και πειθαρχία. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά να πουν το δικό τους “όχι” στη νικοτίνη».

Η W4O Hellas χαιρετίζει την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και καλεί σε κοινή δράση επιστημόνων, σχολείων, γονιών και κοινωνίας για να προστατευθεί η νέα γενιά από τη μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή δημόσιας υγείας: το άτμισμα που στοχεύει συνειδητά τα παιδιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ