Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες

20 Φεβ. 2026 14:00
Pelop News

Η Ελλάδα αποτελεί την κορυφαία επιλογή διακοπών για τους Σέρβους τουρίστες, με βασικά κριτήρια τις παραλίες, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της χώρας μας, αλλά και την εγγύτητα προς τη Σερβία. Κατά κύριο λόγο, πραγματοποιούν τις διακοπές τους σε προορισμούς της βόρειας Ελλάδας (Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Θάσο κ.α.), ωστόσο σταδιακά αναπτύσσουν έντονο ενδιαφέρον και για άλλους ελληνικούς προορισμούς.

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από το προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γ. Κακούτη.

Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από έρευνα για τη σερβική τουριστική αγορά, που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ σε συνεργασία με την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (YUTA) και παρουσιάστηκε χθες (Πέμπτη 19/2) σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΕΟΤ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου 2026 (International Fair of Tourism – IFT).

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση: Από αριστερά, ο διευθυντής της YUTA, A. Senicic, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ, Χ. Μιχαλάκης, και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξωτερικού Ε.Ο.Τ. Σερβίας, Γ. Κακούτης.

Σκοπός της έρευνας, η οποία διεξήχθη  από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο του 2025 σε Σέρβους πολίτες που επιλέγουν την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, ήταν να αναδειχθούν η ταξιδιωτική συμπεριφορά τους, τα κίνητρα των διακοπών τους, οι προορισμοί που προτιμούν, αλλά και οι παρατηρήσεις τους για το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες αναζητούν ενίσχυση του γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού συμπληρωματικά προς το καθιερωμένο μοντέλο «ήλιος-θάλασσα», επέκταση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, ανάδειξη νέων τουριστικών προορισμών και θεματικών εμπειριών, καθώς και ενδυνάμωση της προσφοράς κατά τους μήνες εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γεύμα δικτύωσης.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας πραγματοποίησε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εξωτερικού ΕΟΤ Σερβίας, Γιώργος Κακούτης, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν δημοσιογράφοι από τα σημαντικότερα ΜΜΕ της χώρας, εκπρόσωποι ελληνικών προορισμών κ.ά. Παραβρέθηκαν, επίσης, η πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία, Μαρία Λεβαντή, ο εκπρόσωπος του Γραφείου ΟΕΥ Βελιγραδίου, Νίκος Χριστοδουλίδης, η εκπρόσωπος του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας, Αναστασία Πασσά,  και ο διευθυντής της YUTA, Aleksandar Senicic.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, ακολούθησε γεύμα δικτύωσης.

