Έρευνα Nexi: Τι αγοράζουν οι Έλληνες από e-shops, άνοδος στις ψηφιακές πληρωμές

Το ηλεκτρονικό εμπόριο εδραιώνεται πλέον ως βασικό κανάλι κατανάλωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Nexi Ελλάδος. Το 97% των χρηστών διαδικτύου δηλώνει ότι πραγματοποιεί online αγορές, με την ασφάλεια (71%), την ταχύτητα (56%) και την ευκολία (49%) να καθορίζουν την επιλογή μεθόδου πληρωμής.

Οι χρεωστικές κάρτες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση με ποσοστό 57%, ενώ το PayPal φτάνει στο 49%. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε ψηφιακά πορτοφόλια όπως το Apple Pay και το Google Pay.

Στις κατηγορίες προϊόντων, η μόδα έρχεται πρώτη (50%), ακολουθούν οι παραγγελίες φαγητού (45%) και τα φαρμακευτικά είδη (37%). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στροφή προς τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, που προτιμώνται από το 78% των χρηστών, έναντι μόλις 49% το 2023. Παράλληλα, το 64% δηλώνει ότι λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των αγορών του, δείχνοντας ενδιαφέρον για λιγότερες συσκευασίες (54%) και πιο εύκολες επιστροφές (36%).

Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το 2024 υπολογίζεται στα 29,4 δισ. ευρώ, με 9,1 δισ. να αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. ένδυση, 5,1 δισ. οικιακά είδη και 3,1 δισ. προϊόντα καθημερινής χρήσης.

«Η έρευνα δείχνει ότι οι online συναλλαγές έχουν εδραιωθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των Ελλήνων», τόνισε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος. Όπως εξήγησε, η Nexi επενδύει συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις ψηφιακών πληρωμών μέσω της πλατφόρμας Nexi XPay, ώστε να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των εμπόρων και να προσφέρει ασφαλείς και φιλικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Teleperformance για λογαριασμό της Nexi, με δείγμα 2.604 χρηστών ηλικίας 18-79 ετών.

