ΕΡΓΑΝΗ: Πόσο έφτασε ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης το 2025

Η ετήσια έκθεση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για το 2025 αποτυπώνει ιδιαίτερα θετική εικόνα στην αγορά εργασίας, με σημαντική βελτίωση τόσο στις αμοιβές όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των θέσεων απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας:

Η ανεργία τον Δεκέμβριο 2025 διαμορφώθηκε στο 7,5% , από 9,4% τον Δεκέμβριο 2024. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών και το δεύτερο χαμηλότερο στην ιστορία της χώρας.

, από 9,4% τον Δεκέμβριο 2024. Πρόκειται για το και το δεύτερο χαμηλότερο στην ιστορία της χώρας. Ο μέσος μισθός (πλήρους και μερικής απασχόλησης) ανήλθε στα 1.362,66 ευρώ , από 1.342 ευρώ το 2024. Από το 2019 μέχρι σήμερα η αύξηση φτάνει το 30,3% .

, από 1.342 ευρώ το 2024. Από το 2019 μέχρι σήμερα η αύξηση φτάνει το . Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε τα 1.516 ευρώ (από 1.478 ευρώ το 2024 και 1.264 ευρώ το 2019), καταγράφοντας αύξηση 20% στην εξαετία.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι πλέον το 63,5% των μισθωτών (σχεδόν 2 στους 3) αμείβεται με μισθό άνω των 1.000 ευρώ, έναντι μόλις 36,3% το 2019 (αύξηση κατά 75%). Παράλληλα, το 24,29% των μισθωτών λαμβάνει από 1.001 έως 1.200 ευρώ.

Η ποιότητα των θέσεων εργασίας βελτιώνεται σημαντικά:

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% (από 76,4% το 2024).

(από 76,4% το 2024). Το 2025 δημιουργήθηκαν 106.047 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης.

νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σε σχέση με το 2019, οι εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο είναι 557.925 περισσότεροι.

Από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2025 έχουν προκύψει συνολικά περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το χάσμα φύλων στη μισθωτή απασχόληση μειώθηκε δραστικά: σήμερα ανέρχεται σε 3,6 μονάδες (51,81% άνδρες – 48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019. Οι γυναίκες μισθωτοί σήμερα είναι 1.185.757, δηλαδή 259.480 περισσότερες σε σχέση με το 2019.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά:

«Η πολιτική μας για την εργασία και τις δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος αποδίδουν απτά αποτελέσματα. Το 2026 συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα περισσότερες και ποιοτικότερες θέσεις εργασίας».

