Εργατικά δυστυχήματα χωρίς τέλος: «Δεν φταίει η κακιά στιγμή» λέει ο Δ. Μαρμούτας

Ξανά επίκαιρη γίνεται η ασφάλεια του εργατικού προσωπικού στον χώρο της βιομηχανίας, μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα», από έκρηξη που προκλήθηκε λόγω διαρροής προπανίου και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες. Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα δεν είναι κάτι καινούργιο στον χώρο της βιομηχανίας, αφού αποτελούν άμεση συνέπεια σχεδιαστικών λαθών, εγκληματικής αμέλειας ή συνειδητής υποβάθμισης των κανόνων ασφάλειας για οικονομικούς λόγους.

Η περίπτωση του εργοστασίου στα Τρίκαλα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, είναι απλώς το πιο πρόσφατο. Η ανησυχία για επανάληψη μιας παρόμοιας τραγωδίας εγείρει ερωτήματα και για την τοπική βιομηχανία, στα οποία κλήθηκε να απαντήσει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πάτρας Δημήτρης Μαρμούτας, ο οποίος κατά καιρούς έχει καταγγείλει ελλείμματα στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Ο πατρινός συνδικαλιστής τόνισε πως στα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα «δεν φταίει ούτε η κακή στιγμή, ούτε η κακιά ώρα». Πρόσθεσε πως η ΒΙΠΕ είναι οργανωμένη κατά τα «θέλω» των επιχειρήσεων, πράγμα που φάνηκε και στις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού, όπου δεν υπήρχε άμεσος τρόπος διαφυγής για τους εργαζόμενους. Ο δε δρόμος που οδηγεί στην περιοχή είναι «καρμανιόλα», ενώ η γέφυρα του ποταμού Πείρου ήταν επικίνδυνη ακόμα και πριν τις πυρκαγιές.

Ο κ. Μαρμούτας ανέφερε, επίσης, πως τα πράγματα έχουν γίνει χειρότερα μετά το «ξεδόντιασμα» της Επιθεώρησης Εργασίας, όπως αποκάλεσε την αποδυνάμωσή της από προσωπικό, ενώ τα σωματεία αγωνίζονται για τη δημιουργία μικτών κλιμακίων επιθεώρησης με τη συμμετοχή των συνδικάτων.

Είπε ακόμα πως μελέτες δείχνουν ότι οι νεκροί σε επιβλαβή εργασιακά περιβάλλοντα είναι πολύ περισσότεροι από τους νεκρούς σε εργατικά δυστυχήματα, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στις επίσημες στατιστικές, όπως συμβαίνει και με τα τροχαία εν ώρα εργασίας. Επιπροσθέτως, υποστήριξε ότι οι κυβέρνηση αυτή, όπως και οι προηγούμενες, αφήνουν μέσω της χαλαρής νομοθεσίας τους βιομήχανους και τις μεγάλες επιχειρήσεις να παρακάμπτουν τα νομικά πλαίσια που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού. «Το Εργατικό Κέντρο καλεί τα συνδικάτα να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, για τις ζωές και την υγεία», είπε και πρόσθεσε με έμφαση: «Πρόκειται για έναν πόλεμο κατά της ζωής της εργατικής τάξης».

Να σημειωθεί ότι το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας στηρίζει την πανελλαδική απεργία στον κλάδο των Τροφίμων – Ποτών την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 στην Επιθεώρηση Εργασίας (NΕΟ Πατρών – Αθηνών 12).

