Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ

Αιχμηρή ανακοίνωση εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας σχετικά με τη λειτουργία ιατρείου στη ΒΙΠΕ, κάνοντας λόγο για παραπλανητική εικόνα «δωρεάς» και θέτοντας εκ νέου το αίτημα για πλήρη δημόσια υγειονομική κάλυψη της περιοχής.

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ - Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12 Ιαν. 2026 12:38
Pelop News

Σφοδρή κριτική στην ανακοίνωση του ΣΕΒΙΠΑ για τη λειτουργία ιατρείου στη ΒΙΠΕ Πάτρας ασκεί, με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πρόκληση και εμπαιγμό» προς τους εργαζόμενους της ΒΙΠΕ και τους κατοίκους της περιοχής, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι το ιατρείο δεν αποτελεί δωρεά του ΣΕΒΙΠΑ, αλλά Περιφερειακό Ιατρείο του Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Όπως αναφέρεται, η γιατρός που έχει προσληφθεί αμείβεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο σημειώνει ότι η δημιουργία του ιατρείου μέσω συνεργασίας μεταξύ 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ΣΕΒΙΠΑ και Υπουργείου Υγείας συνιστά, κατά την άποψή του, μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την οποία χαρακτηρίζει ως βήμα προς την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται αναφορές σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στη ΒΙΠΕ, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι οι γιατροί εργασίας έχουν μόνο τυπική παρουσία, χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων. Γίνεται επίσης λόγος για επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας, εντατικοποίηση, επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, με αναφορές σε πρόσφατα περιστατικά σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, καθώς και στην πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για τη δημιουργία πλήρους Κέντρου Υγείας εντός της ΒΙΠΕ, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, τονίζοντας ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί και από σωματεία εργαζομένων και κατοίκους της περιοχής. Όπως αναφέρεται, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις εργαζομένων και κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο ζητά τη δημιουργία Κέντρου Υγείας που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, την ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ με πλήρη στελέχωση, καθώς και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς –όπως τονίζεται– επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:43 Αναβολή για τον Μάιο στη δίκη για τη δολοφονία της Γεωργίας Μουράτη – Στο Εφετείο οι δύο καταδικασθέντες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ