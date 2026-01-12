Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ

Σφοδρή κριτική στην ανακοίνωση του ΣΕΒΙΠΑ για τη λειτουργία ιατρείου στη ΒΙΠΕ Πάτρας ασκεί, με ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «πρόκληση και εμπαιγμό» προς τους εργαζόμενους της ΒΙΠΕ και τους κατοίκους της περιοχής, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι το ιατρείο δεν αποτελεί δωρεά του ΣΕΒΙΠΑ, αλλά Περιφερειακό Ιατρείο του Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας. Όπως αναφέρεται, η γιατρός που έχει προσληφθεί αμείβεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο σημειώνει ότι η δημιουργία του ιατρείου μέσω συνεργασίας μεταξύ 6η Υγειονομική Περιφέρεια, ΣΕΒΙΠΑ και Υπουργείου Υγείας συνιστά, κατά την άποψή του, μορφή σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την οποία χαρακτηρίζει ως βήμα προς την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται αναφορές σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στη ΒΙΠΕ, με το Εργατικό Κέντρο να υποστηρίζει ότι οι γιατροί εργασίας έχουν μόνο τυπική παρουσία, χωρίς ουσιαστική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων. Γίνεται επίσης λόγος για επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας, εντατικοποίηση, επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, με αναφορές σε πρόσφατα περιστατικά σε βιομηχανικές μονάδες της περιοχής, καθώς και στην πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας επαναφέρει το πάγιο αίτημά του για τη δημιουργία πλήρους Κέντρου Υγείας εντός της ΒΙΠΕ, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, τονίζοντας ότι το αίτημα αυτό έχει τεθεί και από σωματεία εργαζομένων και κατοίκους της περιοχής. Όπως αναφέρεται, το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις εργαζομένων και κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο ζητά τη δημιουργία Κέντρου Υγείας που να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, την ίδρυση σταθμού ΕΚΑΒ με πλήρη στελέχωση, καθώς και αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, χωρίς –όπως τονίζεται– επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα.

