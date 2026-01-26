Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για τη φονική φωτιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ».

Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
26 Ιαν. 2026 16:12
Pelop News

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας για τη φονική φωτιά στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/01/2026, αναφέρει:

«Για ακόμη μια φορά η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος, καθώς οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει αρένες θανάτου. Περίπου στις 4 τα ξημερώματα σήμερα έγινε έκρηξη στο εργοστάσιο “ΒΙΟΛΑΝΤΑ” που βρίσκεται στα Τρίκαλα και λειτουργούσε σε 24ωρη βάση. Την έκρηξη ακολούθησε πυρκαγιά που έφερε τον τραγικό θάνατο σε 4 εργαζόμενες και τον τραυματισμό σε άλλους 7 ενώ ακόμα αγνοείται μία συνάδελφος.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και την συμπαράστασή του στους συναδέλφους τους σε όλη την περιοχή. Επίσης ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.

Η αιτία και αυτού του εργοδοτικού εγκλήματος είναι γνωστή. Είναι το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη που θυσιάζει τη ζωή μας για κέρδη των λίγων. Απαιτούμε άμεσες, ξεκάθαρες και πλήρως τεκμηριωμένες απαντήσεις για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Τον 21ο αιώνα, η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλειά μας. Δεν θα ανεχτούμε να ακούσουμε πάλι για τη «κακιά την ώρα». Θα μας βρουν απέναντί τους κυβέρνηση και εργοδοσία σε κάθε προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος.

Τώρα να αποδοθούν όλες οι ευθύνες, κράτους και εργοδοσίας που είναι οι πραγματικού ένοχοι.

Η ουσιαστική δικαίωση της μνήμης των θυμάτων περνά μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών αγώνων και της οργάνωσης των εργαζομένων, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, κόντρα στις πολιτικές που κάνουν πλάτες στην εργοδοσία να κάνει εκπτώσεις στις ζωές μας.

Απαιτούμε από την Επιθεώρηση Εργασίας να διενεργηθούν άμεσα έλεγχοι στα εργοστάσια της ΒΙΠΕ Πατρών για τυχόν ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας, που ενδέχεται να προκαλέσουν αντίστοιχα ατυχήματα».

