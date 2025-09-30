Εργατικό κέντρο Πάτρας : «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην απεργία»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης. στα γραφεία του εργατικού Κίτρου Πάτρας το ΔΣ ενόψει της αυριανής πανελλαδικής απεργίας που έχει προγραμματιστεί με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή.

Στη συνέντευξη Τύπου μίλησε ο οργανωτικός γραμματέας Γιώργος Σταθόπουλος ο οποίος τόνισε: «Την Τέταρτη 1η Οκτωβρίου δεν πρέπει να δουλέψει τίποτα, να δείξουμε την δύναμη μας και να ζητήσουμε τν απόσυρση του απαράδεκτου εργασιακού νομοσχεδίου που θέλει να δουλεύουμε 13 ώρες και είναι προάγγελος για τα χειρότερα. Είναι απαίτηση επιχειρηματικών ομίλων για ευελιξία και αυτό θα επιδείνωση ακόμα περισσότερο τις απαράδεκτους συνθήκες που επικρατούν στους χώρες εργασίες. Χρόνος για το κεφάλαιο είναι χρήμα, αλλά για εμάς είναι η ζωή μας. Όλοι θα πρέπει να βρεθούμε στην Πλατειά Γεωργίου, ζητάμε 7ωρα και πενθήμερο και απαιτούμε λεφτά για μισθούς και υγεία».

Επίσης, μίλησε η γενική γραμματέας του ΕΚΠ Χριστίνα Παναγογιαννοπούλου η οποία τόνισε: «Το κατά παραγγελία νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση δεν πρέπει να περάσει και είναι υποχρέωση όλων μας να βρεθούμε όλοι στην απεργιακή κινητοποίηση».

