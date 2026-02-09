Εργάτης της Ford αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ και δεν απολύθηκε

Αναφερόταν στην υπόθεση Επστάιν

09 Φεβ. 2026 22:25
Pelop News

Στις ΗΠΑ δεν απολύθηκε ο εργάτης της εταιρείας Ford που αποδοκίμασε τον Ντόναλντ Τραμπ όταν επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο στο Μίσιγκαν τον περασμένο μήνα, ούτε του επιβλήθηκαν κυρώσεις, ανακοίνωσε το συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (United Auto Workers).

Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με μια άσεμνη χειρονομία και με ύβρεις στον εργάτη που επέκρινε τους χειρισμούς του στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με το UAW και με πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Είπε επίσης ότι ο εργάτης της Ford, Τόμας «Τι-Τζέι» Σαμπάλα πρέπει να απολυθεί, ανέφερε η αντιπρόεδρος ου UAW, Λόρα Ντίκερσον, μιλώντας σε ένα πολιτικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον.

«Εδώ δεν παίζουμε στο Apprentice», σχολίασε, αναφερόμενη στο ριάλιτι που παρουσίαζε επί χρόνια ο Τραμπ, στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι απολύονταν στο τέλος κάθε επεισοδίου εάν δεν είχαν καλή απόδοση.

Το συνδικάτο στηρίζει το δικαίωμα του Σαμπάλα στην ελευθερία του λόγου, πρόσθεσε η Ντίκερσον, σημειώνοντας ότι ο εργάτης κράτησε τη δουλειά του και «δεν έχει κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα στον φάκελό του».

Η εταιρεία Ford και ο Λευκός Οίκος δεν έκαναν κανένα σχόλιο.

Ο Τραμπ περιόδευε στο εργοστάσιο συναρμολόγησης F-150 στο Ντίαρμπορν, όταν ένας εργάτης του φώναξε κάτι που ακούστηκε σαν «προστάτη παιδόφιλων». Ο Τραμπ στράφηκε προς το μέρος του και φάνηκε να του απαντά υβριστικά, να κάνει μια χυδαία χειρονομία και να αποχωρεί.

«Εκείνη την ημέρα υπήρχε στο εργοστάσιο ένας εργάτης που ως γνωστόν είπε στον κ. Τραμπ τι ακριβώς πιστεύει για αυτόν. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή είδαμε τι ακριβώς πιστεύει ο νυν πρόεδρος για τους εργαζόμενους και τον τρόπο με τον οποίο απάντησε – υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο», είπε η Ντίκερσον.

Διαδικτυακές εκστρατείες δωρεών υπέρ του Σαμπάλα είχαν ξεπεράσει τα 800.000 δολάρια, προτού να ανασταλούν.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την περιήγηση του Τραμπ, χαρακτήρισε «ατυχές» το συμβάν.

