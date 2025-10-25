Ερμής εναντίον Ολυμπιάδας: Μάχη για βαθμούς και γόητρο

Ερμής εναντίον Ολυμπιάδας: Μάχη για βαθμούς και γόητρο
25 Οκτ. 2025 12:49
Σήμερα το απόγευμα (18.00) θα γίνει στο κλειστό «Κώστας Πετρόπουλος» ανάμεσα στην ομάδα βόλεϊ του Ερμή και την Ολυμπιάδα για την 2η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.
Οι δυο ομάδες έχουν διπλό κίνητρο για να πάρουν τη νίκη, τόσο οι βαθμοί όσο και το γόητρο που πάντα παίζει ρόλο σε τέτοια παιχνίδι.
Η Ολυμπιάδα ψάχνει την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα κι ο Ερμής την πρώτη νίκη της σεζόν, ενώ είναι σίγουρο ότι οι κερκίδες θα είναι κατάμεστες.
Στο αγωνιστικό μέρος, η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες και ο τεχνικός του Ερμή Γιώργος Χριστόπουλος δεν υπολογίζει στον τραυματία Νίκο Χριστόπουλο, ενώ ο τεχνικός της Ολυμπιάδας Ακης Δαρείος έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους.
⦁ Το παιχνίδι έχουν οριστεί να σφυρίξουν οι πατρινοί Γκόλφης, Βασιλείου.
