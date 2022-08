Ερντογάν: «Εχθρική ενέργεια» το λοκάρισμα από τους ελληνικούς S-300

Εμμένει σε τόνο ειρωνικό και… επιθετικό ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας, επαναφέροντας το ζήτημα της δήθεν παρενόχλησης -δηλαδή τον εγκλωβισμό- τουρκικών μαχητικών από τους S-300, περιστατικό που κατά την Τουρκία συνέβη προ ημερών στο Αιγαίο.

Η παρενόχληση, είπε σε ομιλία του την Τρίτη, «ήταν μια εχθρική ενέργεια».

Η ομιλία του Τούρκου προέδρου δόθηκε με αφορμή τα 100 χρόνια από την «Ημέρα της Νίκης» έναντι των ελληνικών στρατευμάτων στον πόλεμο του 1919-1922. Την ίδια αφορμή είχε και για τις δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα, στις οποίες ο Ταγίπ Ερντογάν έλεγε ότι «οι Έλληνες είναι το ίδιο ποταποί όπως και όταν έκαιγαν τις πόλεις μας πριν 100 χρόνια».

Πρόσθεσε στην ομιλία του ότι η Ελλάδα προκάλεσε το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της, όχι όμως και την Τουρκία, εγκλωβίζοντας με τα ελληνικά συστήματα αεράμυνας τουρκικά αεροσκάφη τα οποία ήταν σε ΝΑΤΟϊκή αναγνωριστική αποστολή.

Εξέφρασε ακόμη την περιέργειά του για το «πώς θα αντιδράσουν οι ΗΠΑ» σε αυτό το λοκάρισμα από την ελληνική πλευρά. Ο Τούρκος πρόεδρος κλιμάκωσε τη ρητορική του κατά της χώρας μας λέγοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι πολιτικός, οικονομικός ή στρατιωτικός μας ισοδύναμος ή συνομιλητής μας».

Εκθείασε δε και την τουρκική αμυντική βιομηχανία λέγοντας ότι η Τουρκία μπορεί να παράγει κάθε οπλικό σύστημα που αρνούνται άλλες χώρες να παραχωρήσουν, επικρίνοντας τις ΗΠΑ για το μπλοκάρισμα στην πώληση των μαχητικών F-35 λόγω της αγοράς του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

NOW – Greek S-300 air defense locking on Turkish jets is a "hostile act," says Erdogan.pic.twitter.com/ekBZnoliID

— Disclose.tv (@disclosetv) August 30, 2022