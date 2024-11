Ερντογάν κατά Μπάιντεν: Η χρήση πυραύλων ATACMS εναντίον της Ρωσίας θα κλιμακώσει τον πόλεμο

Τα βέλη του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν έστρεψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από τη Σύνοδο της G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Ερντογάν επέκρινε την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς – των περίφημων πλέον ATACMS – εναντίον στόχων μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.

«Δεν συμφωνούμε με την απόφαση των ΗΠΑ να επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει τη Ρωσία» είπε ο Ερντογάν – όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης – κρίνοντας πως η απόφαση Μπάιντεν όχι μόνον θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θα επιφέρει και ισχυρότερη αντίδραση από τη Ρωσία.

«Πιστεύουμε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει όχι με περισσότερα όπλα αλλά με περισσότερες ειρηνευτικές προσπάθειες και διπλωματία», υποστήριξε, με πληροφορίες από το newsit, ο Ερντογάν.

