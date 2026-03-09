Ερντογάν: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, έχει μεταφέρει σαφείς προειδοποιήσεις στην ιρανική πλευρά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου

09 Μαρ. 2026 22:35
Την αναγκαιότητα να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο πριν επεκταθεί περαιτέρω στη Μέση Ανατολή επανέλαβε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην ένταση με το Ιράν, στις απώλειες αμάχων και στις απειλές κατά της περιφερειακής σταθερότητας. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, έχει μεταφέρει σαφείς προειδοποιήσεις στην ιρανική πλευρά και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου.

Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα

«Παράλληλα με τις επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, η ένταση κλιμακώθηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε σε επίπεδα που απειλούν τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια δείπνου ιφτάρ που παρέθεσε σε ξένους πρέσβεις, ανάμεσά τους και ο Έλληνας πρέσβης στην ‘Αγκυρα, κ. Θεόδωρος Μπιζάκης.

«Με τα εκατέρωθεν αντίποινα, βλέπουμε ότι τόσο οι απώλειες ζωών όσο και η καταστροφή, αλλά και το οικονομικό κόστος της κρίσης αυξάνονται ασύμμετρα. Είναι γεγονός ότι όσο παρατείνεται ο πόλεμος, δυστυχώς η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Ιδιαίτερα το κόστος της εμπλοκής σε νέες περιπέτειες δεν θα το πληρώσουν μόνο οι αντιμαχόμενες πλευρές, αλλά ολόκληρη η περιοχή μας, ακόμη και ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης και της Ασίας», τόνισε.

Αναφορικά με τον νέο ιρανικό πύραυλο που στόχευσε σήμερα την Τουρκία, ο Ερντογάν τόνισε ότι η ‘Αγκυρα έχει διαμηνύσει σαφώς στην ιρανική πλευρά τις συνέπειες των επιθέσεων και ότι η χώρα δεν εγκρίνει τις επιθέσεις κατά αδελφικών κρατών.

«Δεν εγκρίνουμε καθόλου τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αδελφικών χωρών, και κυρίως κατά του Αζερμπαϊτζάν και των χωρών του Κόλπου, και δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι αυτό είναι λάθος και ότι το μόνο που θα καταφέρει είναι να αυξήσει τον κοινό πόνο και να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ αδελφών».

Παράλληλα, ανέφερε πως «την περασμένη εβδομάδα και σήμερα, τα βαλλιστικά στοιχεία που κατευθύνθηκαν προς τη χώρα μας εξουδετερώθηκαν εγκαίρως και οι απαραίτητες προειδοποιήσεις μεταφέρθηκαν με σαφήνεια στην ιρανική πλευρά».

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε τις προσπάθειες της Τουρκίας για αποκλιμάκωση και διατήρηση του διαλόγου.

«Καταβάλαμε έντονες προσπάθειες για τη μείωση της έντασης, τη διακοπή της αιματοχυσίας και το άνοιγμα του διαλόγου. Από την ανατολική Μεσόγειο έως τα Βαλκάνια, από την Αφρική έως τη Λατινική Αμερική, επιθυμούμε να προωθήσουμε μια θετική ατζέντα με αμοιβαίο σεβασμό, ισότητα και win win».

«Σήμερα υπογραμμίζω για ακόμη μία φορά ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν πριν εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή μας. Παρά εκείνους που θέτουν στο επίκεντρο της εξωτερικής τους πολιτικής την εξαγωγή συγκρούσεων, χάους και αστάθειας, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε σε αυτή τη γεωγραφία ένα κλίμα ειρήνης και ευημερίας».

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε τα στρατηγικά έργα υποδομής που ενισχύουν τη διασύνδεση της περιοχής και την περιφερειακή σταθερότητα και αναφέρθηκε στη σημασία της επικείμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, πιστεύουμε ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσουμε τον Ιούλιο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας», σημείωσε.

22:35 Ερντογάν: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω
