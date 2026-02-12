Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις

O Παναθηναϊκός προσφέρει στον Χέιζ-Ντέιβις 10.000.000 δολάρια (8.422.500 ευρώ) για 2,5 χρόνια. Δηλαδή για το τετράμηνο μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν και την επόμενη διετία, το 2026/27 και το 2027/28.

Pelop News

Ο Παναθηναϊκός  έκανε το… απόλυτο all-in με στόχο το 8ο ευρωπαϊκό αστέρι του και έντυσε στα «πράσινα» τον MVP του περσινού Final Four, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ενημερώσει εδώ και καιρό πως ψάχνει έναν παίκτη – βόμβα στην αγορά και είχε δώσει «λευκή επιταγή» στα στελέχη της ομάδας, για να βρεθεί το αγωνιστικό κομμάτι που θα αλλάξει επίπεδο το «παζλ» του Εργκίν Αταμάν.

Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, φυσικά, ήταν ένας παίκτης που άπαντες στον «πράσινο» οργανισμό ήθελαν πάρα πολύ. Όμως, η υπόθεση είχε πολλά «αγκάθια» στον δρόμο της, μέχρι να επιτευχθεί η οριστική συμφωνία.

Το «ασφυκτικό» pressing απέδωσε

Αρχικά, ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ έπρεπε να μείνει ελεύθερος από το ΝΒΑ και να αποφασίσει πως θα αποχωριστεί το «όνειρο» του «μαγικού κόσμου». Αυτό συνέβη πριν από μία εβδομάδα, με τους Μπακς να τον «κόβουν» μετά την ανταλλαγή από τους Σανς.

Βέβαια, το «τριφύλλι» δεν έτρεχε μόνο του στην… κούρσα της απόκτησης ενός εκ των κορυφαίων παικτών των τελευταίων ετών στην Euroleague. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε πολύ δυναμικό «μπάσιμο», εκμεταλλευόμενη τόσο το υψηλό μπάτζετ της, όσο και τις σχέσεις του παίκτη με τον Δημήτρη Ιτούδη και φάνταζε ως το φαβορί για την υπογραφή του. Από τη μεριά της, η Φενέρμπαχτσε «πόνταρε» στο γνώριμο περιβάλλον και την ομάδα με την οποία ο 31χρονος έφτασε μέχρι την κορυφή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Παναθηναϊκός Aktor, λοιπόν, κυνήγησε με ζέση τις πιθανότητες που του αναλογούσαν. Μάλιστα, παρά την αρχική αρνητική απάντηση του παίκτη, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» δεν παράτησαν την υπόθεση. Αντιθέτως, βλέποντας τη διστακτικότητά του να υπογράψει το συμβόλαιο με τη Χάποελ, οι «πράσινοι» έκαναν ένα ακόμα σπουδαιότερο… all-in σε όλα τα επίπεδα, γράφει το SDNA.

