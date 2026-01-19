Εσωτερικές αιχμές και δημόσια επιστολή στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών από την Εμπορική Ανανέωση

Την ύπαρξη εσωτερικών τριγμών στο προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών επισημαίνει, με ανοιχτή επιστολή της προς τον πρόεδρο του Συλλόγου, η παράταξη Εμπορική Ανανέωση. Στο δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα, γίνεται λόγος για διακίνηση επιστολών προς εμπόρους της πόλης από άλλη παράταξη που συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του ενιαίου ψηφοδελτίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας, η οποία συνεργάστηκε προεκλογικά με το ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκπροσωπείται στο προεδρείο με τρεις συμβούλους, φέρεται να κατηγορεί τη διοίκηση του Συλλόγου για αδράνεια και ανικανότητα σε ζητήματα που αφορούν το τοπικό εμπόριο. Στην επιστολή κατονομάζονται οι σύμβουλοι Παναγιωτακόπουλος, Σπανός και Χατζής, οι οποίοι κατέχουν καίριες θέσεις στο προεδρείο.

Όπως αναφέρεται, οι επικρίσεις που αποδίδονται στην εν λόγω παράταξη αφορούν τη λειτουργία του προεδρείου, αλλά και προσωπικά τον πρόεδρο, με αιχμές περί πολιτικών εξαρτήσεων και σχολιασμούς για τις επαγγελματικές ιδιότητες μελών του ενιαίου συνδυασμού.

Η Εμπορική Ανανέωση καλεί τους τρεις συμβούλους να τοποθετηθούν δημόσια και να εξηγήσουν τη στάση τους, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατό, όπως αναφέρει, από τη μία να συμμετέχουν στη διοίκηση του Συλλόγου και από την άλλη να ασκούν δημόσια κριτική στο ίδιο το προεδρείο.

Παράλληλα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις πλήττουν την εικόνα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με την παράταξη να ζητά από τον πρόεδρο να πάρει σαφή θέση για το ζήτημα, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στο κύρος του Συλλόγου.

Τέλος, γίνεται αναφορά σε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου σε τηλεοπτικό σταθμό σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της Εμπορικής Ανανέωσης σε θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με την παράταξη να δηλώνει ότι θα κινηθεί αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον του πατρινού εμπορίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Την ανακοίνωση υπογράφουν τα μέλη της Εμπορικής Ανανέωσης στο ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών: Γιάννης Ρούπας, Τάκης Γουρδούπης, Ερμίνα Διονυσάτου και Γιώργος Αβράμης.

