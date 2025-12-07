Έσπασαν το αμάξι του πατέρα του Σταμάτη! Είχε έλθει στην Πάτρα για τον Απόλλων-Προμηθέας 2014, ΦΩΤΟ

Του αφαίρεσαν 30 ευρώ, όμως άφησαν ακριβά κομπιούτερ και άλλα πολύτιμα εργαλεία για τη δουλειά του

07 Δεκ. 2025 23:21
Pelop News

Μία πολύ δυσάρεστη έκπληξη βίωσε ο πατέρας του παίκτη του Απόλλωνα, Δημήτρη Σταμάτη, ο οποίος είχε έλθει στην Πάτρα για να παρακολουθήσει το σημερινό (7/12/2025) παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1 με τον Προμηθέα 2014.

Μετά το τέλος του αγώνα συνοδευόμενος από τη σύζυγο του πήγε στο αμάξι του για να επιστρέψει στην Αθήνα και το βρήκε σπασμένο!

Συγκεκριμένα, «άγνωστοι» είχαν σπάσει το μικρό τζάμι της πόρτας πίσω από τον οδηγό και χρησιμοποιώντας μία ομπρέλα που ήταν μέσα κατάφεραν να το παραβιάσουν. Άνοιξαν την πίσω πόρτα και πρόλαβαν να αφαιρέσουν 30 ευρώ. Όμως άγνωστο το γιατί άφησαν στη θέση τους, στο πόρτ μπαγκάζ ακριβά κομπιούτερ ( Laptops) και σημαντικά εργαλεία για την δουλειά του κ.Σταμάτη. Ίσως δεν πρόλαβαν να τα αποσπάσουν, δεν τα αντιλήφθηκαν ή μπορεί να μην «έλεγαν» κάτι για αυτούς τα κομπιούτερ και τα εργαλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες όπως έλεγαν άνθρωποι της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο δρομάκι που είχε παρκάρει ο κ.Σταμάτης, λίγα μέτρα δίπλα από το κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα προς το εμπορικό κέντρο, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ανάλογα φαινόμενα! Από ποιους; Από μέλη συγκεκριμένης μειονότητας.

Μάλιστα το αμάξι του κ. Σταμάτη είναι πανάκριβο και το είχε παραλάβει μόλις δύο ημέρες. «Δεν καταλαβαίνω το γιατί, πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη» μονολογούσε ο ίδιος…

 

