Εσταξε ξανά μέλι για την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρεται στις επενδύσεις στη χώρα μας, γράφοντας πως «Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε δυναμικό κέντρο για την ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία. Μόλις στις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου, προωθήσαμε ιστορικές επενδύσεις και συμφωνίες των ΗΠΑ εδώ -και μόλις ξεκινήσαμε!»

Επίσης τονίζει πως: «Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω την περασμένη εβδομάδα στο CEO Initiative Forum του Fortune – μια πλατφόρμα που προάγει τον στρατηγικό διάλογο σχετικά με την ηγεσία, την καινοτομία και την ανάπτυξη», αναφέρει σε ανάρτησή της στο «Χ» η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

