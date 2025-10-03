ΕΣΥ: Πάνω από 100.000 ραντεβού σε δύο μέρες μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους πολίτες καταγράφει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού δωρεάν ραντεβού σε δημόσιες δομές υγείας. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες λειτουργίας, έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 100.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο συνολικός αριθμός των κλήσεων από ασθενείς ανήλθε σε 263.000, με τους πολίτες να αξιοποιούν και τις τρεις διαθέσιμες επιλογές: τηλεφωνικά μέσω του 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

«Η συμμετοχή σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας πως η νέα υπηρεσία διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων και συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έτσι αλλάζουμε πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε – το ΕΣΥ άλλαξε».

