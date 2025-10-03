ΕΣΥ: Πάνω από 100.000 ραντεβού σε δύο μέρες μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Ρεκόρ συμμετοχής από τους πολίτες

ΕΣΥ: Πάνω από 100.000 ραντεβού σε δύο μέρες μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
03 Οκτ. 2025 8:26
Pelop News

Εντυπωσιακή ανταπόκριση από τους πολίτες καταγράφει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού δωρεάν ραντεβού σε δημόσιες δομές υγείας. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες λειτουργίας, έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 100.000 ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο συνολικός αριθμός των κλήσεων από ασθενείς ανήλθε σε 263.000, με τους πολίτες να αξιοποιούν και τις τρεις διαθέσιμες επιλογές: τηλεφωνικά μέσω του 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App και μέσω της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr.

«Η συμμετοχή σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης σε ανάρτησή του, προσθέτοντας πως η νέα υπηρεσία διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων και συμβάλλει στη βελτίωση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έτσι αλλάζουμε πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Συνεχίζουμε – το ΕΣΥ άλλαξε».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
10:15 Το «καμπανάκι» Κολυδά για το Αιτωλικό που «θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»
10:08 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Τα αιτήματα εκταφής και εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν με την έναρξη της δίκης»
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ