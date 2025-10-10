ΕΣΥ: Υποστελέχωση και υπερκόπωση προσωπικού βλέπουν πίσω από τα απανωτά περιστατικά λαθών στη χορηγηση φαρμάκων

Ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης πρωτοκόλλων

10 Οκτ. 2025 10:11
Pelop News

Ανησυχία έχουν προκαλέσει τα απανωτά περιστατικά χορήγησης λάθος φαρμάκου σε ασθενείς, όπως η περίπτωση στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου 22χρονη ασθενής έλαβε λάθος φάρμακο, προκαλώντας αλλεργικό σοκ, λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο 28χρονης εγκύου στην Άρτα από παρόμοιο σφάλμα.

Ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων του Αττικόν, Γιάννης Πλαγιαννάκος, μιλώντας στο Mega, τόνισε ότι η υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό είναι σοβαρό πρόβλημα σε όλα τα τμήματα και χειρουργεία. «Όταν το προσωπικό είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας καθημερινά, δυστυχώς θα γίνουν λάθη», επισήμανε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνεχής εργασία πρωί-απόγευμα-νύχτα και οι παρατεταμένες εφημερίες των ειδικευόμενων αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων.

Για το περιστατικό έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των πρωτοκόλλων για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, υπογράμμισε ότι, παρά τις ελλείψεις, γιατροί και νοσηλευτές δεν έχουν δικαίωμα σε λάθη, καθώς κάθε απόφαση αφορά ζωές ασθενών. «Θα πρέπει όλοι μας να τηρούμε πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα, ώστε να μη γίνεται κανένα λάθος στον ιατρικό χώρο», κατέληξε.
