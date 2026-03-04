Εταιρικός Αγώνας 5 χλμ στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας

Πάρε μέρος στον 4ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Πάτρας και διεκδίκησε μαζί με τους συναδέλφους σου την πρώτη θέση στον εταιρικό αγώνα!

Στο πλαίσιο του Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. θα πραγματοποιηθεί και εταιρικός αγώνας, με συμμετοχή εταιρειών από όλη την Ελλάδα!

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν εταιρείες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (εμπορικές εταιρείες, τράπεζες, γυμναστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιμελητήρια, βιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών κ.ά.) με ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων τα πέντε (5) άτομα, που είναι άνω των 18 ετών.

Για την κατάταξη του αγώνα θα αξιολογηθεί και το μέγεθος της ομάδας, αλλά και οι επιδόσεις των μελών της. Όλα τα μέλη των ομάδων θα πάρουν κατάταξη και στον κανονικό αγώνα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι σε κάθε εταιρεία, καθώς και όσοι έχουν επαγγελματική ή φιλική σχέση με αυτή, με τον όρο να έχουν δηλωθεί από τον υπεύθυνο της εκάστοτε εταιρικής ομάδας.

Εγγραφές γίνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του αγώνα, patrashalfmarathon.gr, με επιλογή του πακέτου του εταιρικού αγώνα.

Γίνε κι εσύ κομμάτι της ιστορίας ενός σπουδαίου αγώνα, ενός αγώνα με διεθνή χαρακτήρα που φιλοξενεί ελίτ αθλητές, αλλά και ταυτόχρονα που προσφέρεται σε όλους όσοι αγαπούν το τρέξιμο.

Εγγραφείτε εδώ

