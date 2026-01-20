Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα

Με κεντρικό μήνυμα «Η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ είναι… να σώζεις μια ζωή!», η δράση στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην έμπρακτη καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
20 Ιαν. 2026 16:44
Pelop News

Η Νομαρχιακή Κοινότητα Αχαΐας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες.

Με κεντρικό μήνυμα «Η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ είναι… να σώζεις μια ζωή!», η δράση στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην έμπρακτη καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί:

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/01/2026

Ώρες: 09:30 – 13:30

Τοποθεσία: Πλατεία Γεωργίου Α΄, Πάτρα

Η αιμοδοσία αποτελεί πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για συνανθρώπους μας που έχουν άμεση ανάγκη, σε έκτακτες ή χρόνιες ιατρικές συνθήκες. Καλούμε κάθε υγιή συμπολίτη μας, που μπορεί να αιμοδοτήσει, να συμμετάσχει και να μετατρέψει λίγα λεπτά από τον χρόνο του σε πραγματική ελπίδα για τον άλλον.

Για τη συμμετοχή, συστήνεται οι εθελοντές να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και να ακολουθούν τις βασικές οδηγίες που θα δίνονται επί τόπου από το υγειονομικό προσωπικό.

Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 Στα κόκκινα Αττική, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία
18:31 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Δείπνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο
18:20 Κλείνουν όλα τα σχολεία σε δομές του Δήμου Ναυπακτίας!
18:11 Γροιλανδός πρωθυπουργός: Μία στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ δεν είναι πιθανή, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα
18:00 Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη
17:50 ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος
17:39 Απόφαση του Δήμου Πατρέων για κλείσιμο των σχολείων, ποιες Ενότητες αφορά
17:27 Χαλκιδική: Κάθειρξη 9 ετών σε 59χρονο που αποπειράθηκε να σκοτώσει τη σύντροφό του
17:16 Νταβός: Με γυαλιά ηλίου ο Εμανουέλ Μακρόν λόγω του προβλήματος στο μάτι του
17:11 Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο του με πιστόλι!
17:08 Australian Open: Ο Τσιτσιπάς νίκησε 3-1 τον Μοτσιζούκι στον 1ο γύρο
17:00 Πάτρα: Εφυγε με το παράπονο ο Μιλτιάδης Φαρμάκης – Οι συνθήκες σε δομή φιλοξενίας και η σίτιση
16:52 Τραγωδία στο Μάτι: Η Δικαιοσύνη να μην ξεχάσει τα θύματα, τονίζουν οι συγγενείς θανόντων και οι εγκαυματίες
16:44 Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα
16:36 Η πρόταση γάμου που «έκλεψε» την παράσταση στην έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού
16:28 Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου
16:20 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το κοινωνικό της έργο: Νέα καμπάνια αναδεικνύει επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τα παιδιά και την πολιτική προστασία
16:12 Έξυπνες συσκευές: Τεχνολογία στο ηλεκτρονικό τσιγάρο
16:04 Μαύρος Ιανουάριος: Η 20ή Ιανουαρίου του Αζερμπαϊτζάν και η διαχρονική της κληρονομιά
16:00 Αχαΐα: Οι ισχυρότερες ριπές ανέμου της χώρας στην Πάτρα – Έως 130 χλμ/ώρα στον Ρωμανό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ