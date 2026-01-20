Εθελοντική αιμοδοσία από τη «Νίκη» στην Πάτρα

Η Νομαρχιακή Κοινότητα Αχαΐας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην Πάτρα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», απευθύνοντας κάλεσμα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες.

Με κεντρικό μήνυμα «Η μεγαλύτερη ΝΙΚΗ είναι… να σώζεις μια ζωή!», η δράση στοχεύει στην ουσιαστική ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στην έμπρακτη καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί:

Ημερομηνία: Παρασκευή 23/01/2026

Ώρες: 09:30 – 13:30

Τοποθεσία: Πλατεία Γεωργίου Α΄, Πάτρα

Η αιμοδοσία αποτελεί πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για συνανθρώπους μας που έχουν άμεση ανάγκη, σε έκτακτες ή χρόνιες ιατρικές συνθήκες. Καλούμε κάθε υγιή συμπολίτη μας, που μπορεί να αιμοδοτήσει, να συμμετάσχει και να μετατρέψει λίγα λεπτά από τον χρόνο του σε πραγματική ελπίδα για τον άλλον.

Για τη συμμετοχή, συστήνεται οι εθελοντές να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και να ακολουθούν τις βασικές οδηγίες που θα δίνονται επί τόπου από το υγειονομικό προσωπικό.

