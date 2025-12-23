Εθελοντική αιμοδοσία στον Πύργο από την παράταξη του Σπύρου Σκιαδαρέση

Η προσέλευση των μελών, των φίλων της παράταξης, αλλά και απλών πολιτών ήταν συγκινητική, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η κοινωνία της Ηλείας παραμένει ενωμένη στις δύσκολες στιγμές.

23 Δεκ. 2025 15:48
Pelop News

Με μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» στο Γ.Ν. Ηλείας «Α. Παπανδρέου», στον Πύργο, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας και τον Εμπορικό Σύλλογο Λεχαινών.

Η προσέλευση των μελών, των φίλων της παράταξης, αλλά και απλών πολιτών ήταν συγκινητική, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η κοινωνία της Ηλείας παραμένει ενωμένη στις δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Αθανασίου. Ο Σεβασμιώτατος, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές και τους εθελοντές αιμοδότες, υπογράμμισε τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αίματος ως την ύψιστη μορφή χριστιανικής αγάπης και κοινωνικής ευθύνης.

Οι μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, ενισχύοντας τα αποθέματα σε μια περίοδο που η ζήτηση παραμένει υψηλή.

«Με την έκτη κατά σειρά εθελοντική αιμοδοσία της παράταξής μας στείλαμε ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας. Η ‘Νέα Δυτική Ελλάδα’ δεν μένει μόνο στα λόγια και στον πολιτικό σχεδιασμό, αλλά δρα στην καρδιά της κοινωνίας. Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη για την ευλογία και τη στήριξή του, καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άψογη συνεργασία. Η προσπάθεια αυτή θα έχει συνέχεια», τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης ευχαριστώντας όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και ιδιαίτερα, στον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο Ηλείας της παράταξης, ιατρό Ουρολόγο του Νοσοκομείου Αλέξανδρο Δρίβαλο για την όλη οργάνωση της αιμοδοσίας.

Παρόντες από την παράταξη ήταν επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Ηλείας, Αντώνης Τσαγρής, οι υποψήφιοι, Σίσσυ Χρονοπούλου, Ανδρέας Γ. Σταματόπουλος και ο Γραμματέας, Θανάσης Πυρρής.

