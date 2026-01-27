Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread

Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
27 Ιαν. 2026 9:50
Pelop News

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) στις διεθνείς αγορές, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει λήξη τον Ιανουάριο του 2031, με δυνατότητα ανάκλησης (call) τον Ιανουάριο του 2030, επιτόκιο κουπονιού 3,125% και τελική απόδοση 3,23%.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα το ποσοστό των πράσινων ομολόγων επί του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να διαμορφώνεται πλέον στο 67%.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων (Sustainable Bond Framework) της τράπεζας. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της Εθνικής ως ηγετικού παίκτη στη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων έργων στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που αποτελούν κανονιστική υποχρέωση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η έκδοση σημείωσε εξαιρετική ανταπόκριση από την αγορά, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, σημειώνοντας υπερκάλυψη άνω των 5,8 φορές. Το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 75 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, αποτελώντας το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση senior preferred ομολόγου από ελληνική τράπεζα.

Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτών ήταν έντονα διεθνής, με πάνω από 85% της έκδοσης να κατανέμεται εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα:

  • 27% στο Ηνωμένο Βασίλειο,
  • 20% στη Γαλλία,
  • 8% στη Γερμανία.

Από πλευράς τύπου επενδυτών:

  • 68% σε asset managers, ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς,
  • 18% σε τράπεζες και private banking,
  • 14% σε hedge funds και λοιπούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, «η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:34 Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές
10:34 Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
9:02 Δημόσιο: Ποιες οι αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ