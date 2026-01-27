Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) στις διεθνείς αγορές, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Το ομόλογο έχει λήξη τον Ιανουάριο του 2031, με δυνατότητα ανάκλησης (call) τον Ιανουάριο του 2030, επιτόκιο κουπονιού 3,125% και τελική απόδοση 3,23%.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά έκδοση πράσινου ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, με αποτέλεσμα το ποσοστό των πράσινων ομολόγων επί του συνόλου των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας να διαμορφώνεται πλέον στο 67%.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων (Sustainable Bond Framework) της τράπεζας. Η κίνηση ενισχύει τη θέση της Εθνικής ως ηγετικού παίκτη στη χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων έργων στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL), που αποτελούν κανονιστική υποχρέωση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η έκδοση σημείωσε εξαιρετική ανταπόκριση από την αγορά, με τη συνολική ζήτηση να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ από περισσότερους από 150 θεσμικούς επενδυτές, σημειώνοντας υπερκάλυψη άνω των 5,8 φορές. Το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 75 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, αποτελώντας το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση senior preferred ομολόγου από ελληνική τράπεζα.

Η γεωγραφική κατανομή των επενδυτών ήταν έντονα διεθνής, με πάνω από 85% της έκδοσης να κατανέμεται εκτός Ελλάδας. Ειδικότερα:

27% στο Ηνωμένο Βασίλειο,

20% στη Γαλλία,

8% στη Γερμανία.

Από πλευράς τύπου επενδυτών:

68% σε asset managers, ασφαλιστικά ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία και υπερεθνικούς οργανισμούς,

18% σε τράπεζες και private banking,

14% σε hedge funds και λοιπούς.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, «η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επενδυτών υπογραμμίζει τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».

