Ετοίμασαν κοντοσούβλι 130 μέτρων στην Αμφίκλεια

Το κοντοσούβλι περιλάμβανε 800 κιλά κρέας.

Ετοίμασαν κοντοσούβλι 130 μέτρων στην Αμφίκλεια
23 Φεβ. 2026 12:12
Pelop News

Γιγάντια σούβλα έστησαν στην Αμφίκλεια όπου έψησαν κοντοσούβλι 130 μέτρων με στόχο την κατάρριψη ρεκόρ Γκίνες. Η τοπική πρωτοβουλία μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο της πόλης σε χώρο μαζικής γιορτής και προσέλκυσε πλήθος κόσμου.

Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε τα 130 μέτρα και οι ψήστες το σιγοέψηναν από το πρωί της Κυριακής έως και το μεσημέρι, κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Το κοντοσούβλι περιλάμβανε 800 κιλά κρέας, τα οποία προσέφεραν κτηνοτρόφοι της περιοχής, στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια.

Η περιοχή γέμισε επισκέπτες που παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος. Οι διοργανωτές έδωσαν πανηγυρικό χαρακτήρα στην εκδήλωση και ενίσχυσαν την τοπική προβολή μέσω της προσπάθειας για παγκόσμια διάκριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Πύργος: Μετωπική σύγκρουση στον κόμβο Ολυμπίων – Τέσσερις τραυματίες, ένας σε σοβαρότερη κατάσταση ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Χαλκίδα: 15χρονος τραυματίστηκε σε παράσυρση κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων – Ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
16:31 Η ΕΣΚΑ-Η νίκη-θρίλερ και πρόκριση στα τελικά του Πρωταθλήματος Ενώσεων – Βίντεο
16:24 Air France: Βρέφος υπέστη ανακοπή σε πτήση Ναϊρόμπι–Παρίσι – Παρά τις προσπάθειες δεν τα κατάφερε
16:23 Πάτρα: Με κόσμο, μουσική και χαρταετούς η Καθαρά Δευτέρα στο θαλάσσιο μέτωπο μετά το Καρναβάλι
16:12 Κοζάνη: Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ξυλοδαρμό συνομήλικου – Αναζητείται τρίτος εμπλεκόμενος
16:06 Πάτρα: Ουρές στο ΚΤΕΛ και 200 δρομολόγια για Αθήνα – Μαζική αποχώρηση μετά το Καρναβάλι ΦΩΤΟ
16:00 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως 27 Φεβρουαρίου – Συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ
15:48 Ρέθυμνο: 7χρονος ήπιε κατά λάθος αλκοόλ αντί για χυμό – Στο νοσοκομείο το παιδί, έρευνα για το περιστατικό
15:47 Μεξικό: Κύμα βίας μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση και εσωτερικό πόλεμο στα καρτέλ
15:36 Psaroloco 2026: 64 ταινίες από 26 χώρες σε ένα διήμερο κινηματογραφικό ταξίδι για παιδιά και εφήβους
15:30 Κώστας Ρουμελιώτης για Ενωση: «Το χειρότερο παιχνίδι της διετίας…»
15:24 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ευκαιρία για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις
15:12 Καλάβρυτα: Χιλιάδες επισκέπτες στο Χιονοδρομικό την Καθαρά Δευτέρα – Ιδανικές συνθήκες με ήλιο και καλή ορατότητα
15:00 ΗΠΑ: Σφοδρή χιονοθύελλα παραλύει μεγάλες πόλεις – Ακυρώσεις πτήσεων, κλειστά σχολεία και προειδοποιήσεις για επικίνδυνα φαινόμενα
14:48 Καθαρά Δευτέρα: Λαγάνες… γίγας σε όλη τη χώρα – Από το Περιστέρι έως τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά
14:36 Αίγιο: Στον ανακριτή ο 46χρονος για τους πυροβολισμούς σε ανηλίκους – Εκτός κινδύνου οι τραυματίες
14:24 ΕΕ–ΗΠΑ: «Πάγωμα» στην εμπορική συμφωνία μετά την απόφαση για τους δασμούς Τραμπ
14:12 Καισαριανή 1944: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων ανοίγουν νέο διάλογο για τη μνήμη και τη διαχείριση της Ιστορίας
14:00 Αντώνης Λουδάρος: Η άγνωστη μάχη με τον καρκίνο την περίοδο του κορονοϊού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ