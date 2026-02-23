Ετοίμασαν κοντοσούβλι 130 μέτρων στην Αμφίκλεια

Γιγάντια σούβλα έστησαν στην Αμφίκλεια όπου έψησαν κοντοσούβλι 130 μέτρων με στόχο την κατάρριψη ρεκόρ Γκίνες. Η τοπική πρωτοβουλία μετέτρεψε τον κεντρικό δρόμο της πόλης σε χώρο μαζικής γιορτής και προσέλκυσε πλήθος κόσμου.

Το φετινό κοντοσούβλι έφτασε τα 130 μέτρα και οι ψήστες το σιγοέψηναν από το πρωί της Κυριακής έως και το μεσημέρι, κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Το κοντοσούβλι περιλάμβανε 800 κιλά κρέας, τα οποία προσέφεραν κτηνοτρόφοι της περιοχής, στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια.

Η περιοχή γέμισε επισκέπτες που παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία και τη διαδικασία του ψησίματος. Οι διοργανωτές έδωσαν πανηγυρικό χαρακτήρα στην εκδήλωση και ενίσχυσαν την τοπική προβολή μέσω της προσπάθειας για παγκόσμια διάκριση.

