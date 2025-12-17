«Ετοιμάζου Βηθλεέμ»: χριστουγεννιάτικη πνευματική εκδήλωση σε Αμαλιάδα και Πύργο

Ο Δήμος Ήλιδας και η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας συνδιοργανώνουν και προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία, γεμάτη πνευματικότητα, παράδοση και καλλιτεχνική δημιουργία.

Η θρησκευτικού χαρακτήρα εκδήλωση, με τίτλο «Ετοιμάζου Βηθλεέμ», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αμαλιάδας, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η εκδήλωση έρχεται να προετοιμάσει τις καρδιές των συμμετεχόντων για το χαρμόσυνο γεγονός της Γεννήσεως του Χριστού, μέσα από τον λόγο, τους βυζαντινούς ύμνους και τους ψαλμούς.

Η φράση «Ετοιμάζου Βηθλεέμ» αποτελεί το διαχρονικό κάλεσμα πνευματικής εγρήγορσης και εσωτερικής προετοιμασίας, προσφέροντας μια πολύτιμη ευκαιρία για παύση από την καθημερινότητα και στροφή στην ουσία των ημερών.

Μέσα στο κλίμα των άγιων ημερών, η εκδήλωση φιλοδοξεί να υπενθυμίσει σε όλους το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων: την ταπείνωση, την αγάπη, την ελπίδα και τη χαρά που γεννά η παρουσία του Θεανθρώπου στη ζωή μας, ενώ η εικονογραφική παράσταση της Γεννήσεως που θα πλαισιώνει τη δράση αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως.

Στην υλοποίηση της εκδήλωσης συμβάλλουν ενεργά ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Νομού Ηλείας «Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός», τα Κατηχητικά της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας & Ωλένης και το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού.

Να σημειωθεί ότι, η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Ετοιμάζου Βηθλεέμ» θα πραγματοποιηθεί -μία ημέρα μετά την Αμαλιάδα- και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



