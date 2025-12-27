Ετοιμες για πρόκριση οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ

Στη μάχη του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο Νέων Γυναικών Κ20 ρίχνεται σήμερα το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ.

Η νεανική και ταλαντούχα ομάδα του Γιώργου Τσόκα και της Σοφίας Μανέτα έχει σαν στόχο την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 16-18/1), καταλαμβάνοντας μια από τις δυο πρώτες θέσεις στον προκριματικό Ομιλο της Πάτρας. Απέναντί της η ΝΕΠ θα έχει τους ΠΑΟΚ, ΝΟ Βουλιαγμένης και Εθνικό.

Το ρόστερ της ΝΕΠ έχει ως εξής: Νικολίνα Μιχαλάτου, Βασιλική Αρνά, Ραφαέλα Κακαϊδή, Μαρία Κεπενού, Δήμητρα Κοντάκου, Νάντια Ζήκου, Ανδριάνα Κοντάκου, Θάλεια Κοτζάμπαση, Ειρήνη Τσίγκα, Γεωργία Λαμπάτου, Ανδρομάχη Αγγελοπούλου, Χαρά Κοντάκου, Ραφαέλα Μαργαρίτη, Ελένη Τσίγκα, Λυδία Πολίτη, Αποστολία Αβράμη, Μάρθα Πλιακα.

Το πρόγραμμα των αγώνων στο κολυμβητήριο “Α. Πεπανός” έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12: ΠΑΟΚ-ΝΟ Βουλιαγμένης (18.00), ΝΕΠ-Εθνικός (19.30).

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/12: ΠΑΟΚ-Εθνικός (09.00), ΝΕΠ-ΝΟ Βουλιαγμένης (10.30), ΝΕΠ-ΠΑΟΚ (16.30), ΝΟ Βουλιαγμένης-Εθνικός (18.00).

