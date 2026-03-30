«Έτοιμη για εκτόξευση» η αποστολή Artemis II – Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη

Στην τελική ευθεία για μια ιστορική αποστολή βρίσκεται η NASA, καθώς διατηρεί ως βασικό στόχο την 1η Απριλίου για την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, της πρώτης επανδρωμένης πτήσης προς τη Σελήνη μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που να απειλούν το χρονοδιάγραμμα, με τον μοναδικό παράγοντα αβεβαιότητας να εντοπίζεται στις καιρικές συνθήκες.

Το «παράθυρο» εκτόξευσης ανοίγει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 18:24 (τοπική ώρα ΗΠΑ) και διαρκεί δύο ώρες, ενώ έχουν ήδη προβλεφθεί εναλλακτικές ημερομηνίες έως τις 6 Απριλίου, σε περίπτωση που απαιτηθεί αναβολή.

NASA is sending humans to fly around the Moon—and you can watch! 🚀 Live coverage of Artemis II begins today. Full schedule: https://t.co/7r0yJpgGcy For the latest updates on Artemis II, follow @NASA and @NASAArtemis. pic.twitter.com/MQjWfQVfp2 — NASA Earth (@NASAEarth) March 27, 2026

Πλήρης τεχνική ετοιμότητα – «Πέρασε» όλους τους ελέγχους

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή έχει περάσει επιτυχώς τον κρίσιμο έλεγχο ετοιμότητας πτήσης, πριν από τη μεταφορά του πυραύλου Space Launch System στην εξέδρα εκτόξευσης στις 20 Μαρτίου.

Κατά τους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν εκκρεμότητες ή τεχνικά προβλήματα που να δημιουργούν ανησυχία, ενώ μικρές αστοχίες που εμφανίζονται αντιμετωπίζονται άμεσα, χωρίς να επηρεάζουν τη συνολική πορεία της αποστολής.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής της διεύθυνσης ανάπτυξης εξερευνητικών συστημάτων της NASA, Lori Glaze, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία των προετοιμασιών.

«Όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες εξελίσσονται πολύ ομαλά. Τα συστήματα πτήσης, τα επίγεια συστήματα, οι ομάδες εκτόξευσης και επιχειρήσεων είναι έτοιμες. Και το πλήρωμα είναι κάτι παραπάνω από έτοιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο καιρός στο μικροσκόπιο

Παρά την πλήρη τεχνική ετοιμότητα, οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ο βασικός αστάθμητος παράγοντας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, υπάρχει περίπου 20% πιθανότητα υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων εκτόξευσης, κυρίως λόγω νεφώσεων σε χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση.

Η αποστολή Artemis II και οι στόχοι της

Η Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή του ευρύτερου προγράμματος Artemis program, που έχει ως βασικό στόχο την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στο φυσικό δορυφόρο της Γης.

Το πλήρωμα της αποστολής αποτελείται από τέσσερις αστροναύτες:

Reid Wiseman (κυβερνήτης)

(κυβερνήτης) Victor Glover (πιλότος)

(πιλότος) Christina Koch (ειδικός αποστολής)

(ειδικός αποστολής) Jeremy Hansen (ειδικός αποστολής)

Η αποστολή θα διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες, με το πλήρωμα να ταξιδεύει γύρω από τη Σελήνη με το διαστημόπλοιο Orion spacecraft, χωρίς να εισέλθει σε σεληνιακή τροχιά.

Το επόμενο βήμα για την επιστροφή στη Σελήνη

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Artemis II θεωρείται κομβικής σημασίας για τα επόμενα στάδια του προγράμματος.

Θα ανοίξει τον δρόμο για την αποστολή Artemis III, η οποία αναμένεται να επαναφέρει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης, για πρώτη φορά μετά την εποχή του Apollo program.

«Βρισκόμαστε πολύ, πολύ κοντά — και είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε η Λόρι Γκλέιζ, αποτυπώνοντας το κλίμα αισιοδοξίας που επικρατεί στη NASA, λίγες ώρες πριν από ένα ακόμη ιστορικό βήμα στην εξερεύνηση του Διαστήματος.

