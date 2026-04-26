Ετοιμος να πανηγυρίσει την άνοδο ο Ατρόμητος

Το στέμμα του πρωταθλητή προβάρει ο Ατρόμητος τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play offs

26 Απρ. 2026 18:33
Pelop News

Oρθιος έμεινε στην Κάτω Αχαΐα ο Ατρόμητος Πατρών και με το 1-1 που απέσπασε η Αχαϊκή, διατήρησε το +7 τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη των play offs της Α’ Κατηγορίας και πρέπει να έρθουν τα πάνω-κάτω για να χάσει τον τίτλο και την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Δήμα στο 16′, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Κουλούρη στο 43′ και είχαν 2-3 φάσεις ακόμα στο β’ ημίχρονο, για να πετύχουν ένα γκολ.

ΑΧΑΪΚΗ: Μπαρδάκης, Λιάκος, Διακάτος, Ζέλος, Παππάς (62′ Παπαδόπουλος), Δ. Φραγκούλιας (90′ Μπίκος), Κουλούρης, Φωτόπουλος (90′ Καρέλας), Καλόφωνος (62′ Κυριακού), Σταυρόπουλος, Μητρόπουλος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Πούλιος, Βλάχος, Παπασπηλιόπουλος, Ν. Γκότσης (60′ Σοφιανόπουλος), Δήμας, Σκούρτας, Αναγνώστου, Μπουρίκας, Ντζάνης (87′ Στεργίδης), Οικονόμου (60′ Τζουραμάνης), Μπάδας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 10 30-8 50
Αχαϊκή 10 15-7 43
Αρης 9 12-11 33
Πάτραι 9 14-7 32
Εθνικός 10 15-28 30
Πανμοβριακός 10 11-16 28
Κεραυνός 10 11-13 27
Πήγασος 10 5-23 17

