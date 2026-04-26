Ετοιμος να πανηγυρίσει την άνοδο ο Ατρόμητος
Το στέμμα του πρωταθλητή προβάρει ο Ατρόμητος τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play offs
Oρθιος έμεινε στην Κάτω Αχαΐα ο Ατρόμητος Πατρών και με το 1-1 που απέσπασε η Αχαϊκή, διατήρησε το +7 τέσσερις αγωνιστικές πριν τη λήξη των play offs της Α’ Κατηγορίας και πρέπει να έρθουν τα πάνω-κάτω για να χάσει τον τίτλο και την άνοδο στη Γ’ Εθνική.
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Δήμα στο 16′, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Κουλούρη στο 43′ και είχαν 2-3 φάσεις ακόμα στο β’ ημίχρονο, για να πετύχουν ένα γκολ.
ΑΧΑΪΚΗ: Μπαρδάκης, Λιάκος, Διακάτος, Ζέλος, Παππάς (62′ Παπαδόπουλος), Δ. Φραγκούλιας (90′ Μπίκος), Κουλούρης, Φωτόπουλος (90′ Καρέλας), Καλόφωνος (62′ Κυριακού), Σταυρόπουλος, Μητρόπουλος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ: Πούλιος, Βλάχος, Παπασπηλιόπουλος, Ν. Γκότσης (60′ Σοφιανόπουλος), Δήμας, Σκούρτας, Αναγνώστου, Μπουρίκας, Ντζάνης (87′ Στεργίδης), Οικονόμου (60′ Τζουραμάνης), Μπάδας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|10
|30-8
|50
|Αχαϊκή
|10
|15-7
|43
|Αρης
|9
|12-11
|33
|Πάτραι
|9
|14-7
|32
|Εθνικός
|10
|15-28
|30
|Πανμοβριακός
|10
|11-16
|28
|Κεραυνός
|10
|11-13
|27
|Πήγασος
|10
|5-23
|17
