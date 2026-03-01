Ετρεχε με 197 στην Αθηνών-Λαμίας και δεν είχε δίπλωμα!
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
Χειροπέδες πέρασαν σε οδηγό οχήματος που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς άδεια οδήγησης στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Κηφισιάς οι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Αττικής.
Πρόκειται για 22χρονο οδηγό αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.
Σύμφωνα με την αστυνομία η διαπίστωση της υπερβολικής ταχύτητας από τον 22χρονο οδηγό έγινε μέσω συσκευής radar.
Μάλιστα στην προσπάθεια του ο νεαρός οδηγός να διαφύγει, παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ενώ πραγματοποίησε αντικανονική αναστροφή.
Σε βάρος του 22χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βεβαιώθηκαν σχετικές τροχονομικές παραβάσεις, ενώ σημειώνεται ότι ο στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.
