Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο

Η Eurobank, σταθερός υποστηρικτής της νέας γενιάς που διαμορφώνει το αύριο της χώρας, βράβευσε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία» τους 70 αριστούχους αποφοίτους Λυκείου από τις περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, οι οποίοι συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στις Πανελλαδικές εξετάσεις στο σχολείο τους, με ελάχιστο συνολικό άθροισμα 72/80 στα τέσσερα πανελλαδικώς κοινά εξεταζόμενα μαθήματα. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 28 Νοεμβρίου, παρουσία των οικογενειών των βραβευθέντων, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν και 3 αριστούχοι από τα Δωδεκάνησα, Λέσβο και Σάμο που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Η επιτυχημένη πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας τελετής βράβευσης επιβεβαιώνει την ισχυρή απήχηση του προγράμματος «Μπροστά για την Παιδεία» που υλοποιεί η Eurobank για 23η διαδοχική χρονιά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, η οποία αφορά όλους τους αποφοίτους από τα 1.822 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

Στρατηγική επένδυση στην εκπαίδευση και τους νέους

Η Eurobank, με συνέπεια και όραμα, επενδύει στην εκπαίδευση και τους νέους της χώρας, αναγνωρίζοντας ότι η Παιδεία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου. Στο πλαίσιο αυτό, από την έναρξη του προγράμματος το 2003, η Τράπεζα έχει βραβεύσει συνολικά 24.494 αριστούχους μαθητές, επενδύοντας άνω των 21 εκατ. ευρώ στην ανάδειξη της αριστείας και την ενίσχυση των πρώτων βημάτων των νέων στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Οι φετινοί βραβευθέντες από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας συγκέντρωσαν βαθμολογίες από 72 έως 78 μονάδες. Από αυτούς:

31 εισήχθησαν σε Ιατρικές και σχολές Υγείας

εισήχθησαν σε Ιατρικές και σχολές Υγείας 23 σε Πολυτεχνικές και Θετικές Επιστήμες

σε Πολυτεχνικές και Θετικές Επιστήμες 9 σε Νομικές, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σχολές

σε Νομικές, Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Σχολές 5 σε σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής

σε σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής 5 σε στρατιωτικές σχολές

Επιπλέον, 5 Λύκεια τιμήθηκαν με ειδική πλακέτα για τη διάκριση των μαθητών τους, με ορισμένα να βραβεύονται για πολλοστή φορά, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου.

Συγκεκριμένα, στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας βραβεύθηκε το 6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο Λύκειο διακρίνεται στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας, το 1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου που βραβεύεται για πρώτη φορά.

Στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας, το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Αμαλιάδας διακρίθηκε για 4η φορά.

Στην περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου το 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου, απέσπασε για 14η φορά τη διάκριση αυτή.

Και στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας, το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου διακρίνεται για 8η φορά στη διάρκεια του προγράμματος.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτης Καρδάσης, Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ειδικών Έργων τόνισε: «Η Παιδεία δεν είναι θεωρία – είναι πράξη με αντίκρισμα στο μέλλον. Και η Αριστεία δεν είναι προνόμιο, αλλά επιλογή και στάση ζωής. Είναι η απόδειξη ότι η επιμονή, η προσπάθεια και το ήθος μπορούν να μεταμορφώσουν ζωές. Με συγκίνηση σήμερα στην Πάτρα τιμούμε τους αριστούχους από την Αχαΐα, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλλονιά – νέες και νέους που ξεχώρισαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις και μας γεμίζουν ελπίδα για το μέλλον της χώρας. Στην Eurobank, εδώ και 23 συνεχόμενα χρόνια, στεκόμαστε δίπλα στη νέα γενιά με το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία», αναγνωρίζοντας τη δύναμη της προσπάθειας και της αφοσίωσης. Με εργαλεία, όπως το Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την πλατφόρμα mprostagiatinpaideia.gr της Linq — και τα δύο με χρηματοδότηση από τη Eurobank — συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους νέους όχι μόνο για όσα πέτυχαν, αλλά για όλα όσα μπορούν να γίνουν».

Στον χαιρετισμό της, η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου εξέφρασε ευχαριστήρια για το 23ετές πρόγραμμα της Eurobank που επιβραβεύει τους νέους φοιτητές για την επίπονη προσπάθεια, σε μια σημαντική καμπή της ζωής τους. Τόνισε ότι στη συνέχεια ο αγώνας θα είναι συνεχής, θα είναι μαραθώνιος, και στην πορεία αυτή η κάθε επιτυχία φέρνει την ικανοποίηση. Συνεχάρη επίσης τις οικογένειες που στέκονται δίπλα τους και συμπαραστέκονται, καθώς και τους εκπαιδευτικούς.

Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών, Πρωτοπρεσβύτερος Ιερέας υπεύθυνος Πανεπιστημιακού Ναού Πατέρας Νικόλαος Μεσσαλάς μετέφερε τις ευχές και συγχαρητήρια του Μητροπολίτη στους νέους για το σημαντικό τους κατόρθωμα να διακριθούν. Σημείωσε ότι η διαδικασία της γνώσης είναι σημαντική όχι μόνο για την επιβράβευση αλλά για την αυτοεξέλιξη, ενώ συμπλήρωσε ότι η επιτυχία των παιδιών αποτελεί επιβράβευση και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμβάλλει σε αυτήν. Ευχήθηκε η Τράπεζα να συνεχίσει να επιβραβεύει τους άριστους πάντα, υπενθυμίζοντας έτσι ότι η επιβράβευση δίνει μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια.

Ακολούθως, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας έδωσε συγχαρητήρια στην Eurobank για το σημαντικό αυτό πρόγραμμα που επί δύο δεκαετίες επενδύει και στηρίζει την παιδεία. Τόνισε ότι η χορηγία είναι παραδοσιακή αξία στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η ανάπτυξη των άριστων διακρίνεται σε όλο τον κόσμο για την πολύ σημαντική συμβολή της στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των ίδιων των εκπαιδευτικών οργανισμών αλλά και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, εξέφρασε συγχαρητήρια στην Τράπεζα γιατί συνεχίζει και επενδύει σε έναν θεσμό που αποδίδει σε μια καλύτερη κοινωνία. Απευθυνόμενος στους νέους, είπε ότι οι επιτυχόντες στα πανεπιστήμια είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι και αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα της προσπάθειας και της αξιοσύνης που μας κάνει περήφανους. Έδωσε συγχαρητήρια στους γονείς που δημιουργούν το απαραίτητο υποστηρικτικό περιβάλλον. Τόνισε, επίσης, ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσα από τη χορηγία και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι νέοι να επιστρέψουν και να εργαστούν στον τόπο τους.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας συνεχάρη τη Eurobank για το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την Παιδεία. Σημείωσε ότι η ποιοτική παιδεία είναι ένα διαρκές ζητούμενο της κοινωνίας, τόσο ως προετοιμασία για τον οικονομικό και κοινωνικοπολιτικό βίο όσο και ως πράξη και κοινωνική συμπεριφορά. Πρόσθεσε ότι η Παιδεία στηρίζεται σε αξίες όπως η ακεραιότητα, η υπευθυνότητα, η συνεργατικότητα και η φιλοτιμία, ενώ αναδεικνύεται με πράξεις και συμπεριφορές μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς. Προς την κατεύθυνση αυτή επενδύει η Τράπεζα και επιβραβεύει τους αριστούχους, ενθαρρύνοντας τους νέους στον αγώνα για αυτοβελτίωση.

Τέλος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Διονύσιος Πόθος ανέφερε ότι η εκδήλωση αυτή είναι επιβράβευση της αριστείας των νέων που με σκληρή δουλειά κατάφεραν να διακριθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Απευθυνόμενος προς τους μαθητές, είπε ότι η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι όταν έχουν όραμα και επιμονή, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο και τους ευχήθηκε να ονειρεύονται και να στοχεύουν ψηλά για να κατακτήσουν το μέλλον τους. Έδωσε συγχαρητήρια στους γονείς για τη στήριξη και ευχαριστήρια στους εκπαιδευτικούς που έδωσαν γνώση και παράδειγμα και καθοδήγησαν τους νέους στο εκπαιδευτικό ταξίδι. Τέλος, ανέφερε ότι η Eurobank, με την πρωτοβουλία αυτή, επενδύει στους νέους και έτσι στηρίζει έμπρακτα το μέλλον της χώρας μας, αντικατοπτρίζοντας το κοινό μας όραμα για ένα καλύτερο αύριο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Πατρών Πατέρας Νικόλαος Μεσσαλάς, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για θέματα Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας για θέματα Αθλητισμού Παναγιώτης Αντωνόπουλος και παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Νομού. Παρέστησαν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Διονύσιος Πόθος, και άλλοι εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στηρίζοντας τη νέα γενιά με νέες δράσεις

Η Eurobank δεν περιορίζεται στην επιβράβευση της αριστείας, αλλά επεκτείνει τη δράση της στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία ενός ισότιμου και σύγχρονου περιβάλλοντος μάθησης για όλους τους μαθητές.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στηρίζοντας — από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες — την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ., ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων — Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία — που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε €200 εκατ., ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών. Το πρόγραμμα καλύπτει σχολικές μονάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύγχρονο και ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον, ανεξαρτήτως περιοχής ή βαθμίδας.

Η Eurobank συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση της ευρύτερης πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Παιδεία» με δράσεις που προάγουν την ακαδημαϊκή Αριστεία και ενθαρρύνουν την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το θεμέλιο για μια βιώσιμη και δυναμική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί για 3η συνεχόμενη χρονιά πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της επιστημονικής κατάρτισης των νέων και στη γεφύρωση της θεωρητικής γνώσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα υλοποιεί δύο στοχευμένες πρωτοβουλίες:

Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό “Digital Transformation” | Η Eurobank χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Digital Transformation» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους δέκα απόφοιτους με την υψηλότερη επίδοση στο πρόγραμμα να ενταχθούν επαγγελματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

| Η Eurobank χρηματοδοτεί την οργάνωση και λειτουργία του από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), προωθώντας την εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυνατότητα στους δέκα απόφοιτους με την υψηλότερη επίδοση στο πρόγραμμα να ενταχθούν επαγγελματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η ψηφιακή πλατφόρμα gr | Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, η Eurobank έχει χρηματοδοτήσει την καινοτόμο πλατφόρμα mprostagiatinpaideia.gr, η οποία απευθύνεται τόσο στους βραβευθέντες του Προγράμματος από το 2019 και μετά, όσο και σε τελειόφοιτους μαθητές. Μέσω της πλατφόρμας, παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας, σε πιστοποιήσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς και σε υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε κορυφαίους οργανισμούς. Η πλατφόρμα, που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τη Linq (linq.co) με τη χρηματοδότηση της Eurobank, παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έμμισθης Πρακτικής Άσκησης της Τράπεζας, διάρκειας δύο μηνών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες αποκτούν ουσιαστική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενισχύοντας τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην επαγγελματική ζωή.

Με συνέπεια και συνέχεια, η Eurobank επενδύει στην Παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι η στήριξη των νέων είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας και θεμέλιο για μια κοινωνία γνώσης και προόδου._

