EUROBANK | Περιοδεία Διοίκησης σε Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο

Με σταθερή προσήλωση στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, η Eurobank πραγματοποίησε τριήμερη περιοδεία στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για την ενδυνάμωση των δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες και την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, μέσα από στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που απευθύνονται σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το εμπόριο, οι κατασκευές και τα ακίνητα, ο τουρισμός και η φιλοξενία, η βιομηχανία, η τεχνολογία και ο ευρύτερος τομέας των υπηρεσιών, καθώς και ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των logistics, βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής χρηματοδότησης της Eurobank, ως κεντρικοί μοχλοί ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

Η Διοίκηση της Eurobank, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γιώργο Π. Ζανιά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Φωκίωνα Καραβία, συνοδευόμενοι από τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους κ.κ. Κωνσταντίνο Βασιλείου, Ιάκωβο Γιαννακλή και Σταύρο Ιωάννου, καθώς και κλιμάκιο ανώτερων στελεχών, πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επιχειρηματίες, θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη, η Eurobank προγραμματίζει συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των €650 εκατ. για την επταετία 2021-2027 στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Ήδη, από το 2021 έως και το πρώτο εξάμηνο του 2025, έχουν εκταμιευθεί χρηματοδοτήσεις ύψους €460 εκατ., αποτυπώνοντας εμπράκτως τη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι πόροι αυτοί έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στόχος της Eurobank είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου ως πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της περιοδείας, η Διοίκηση επισκέφθηκε Περιφερειακές Ενότητες κομβικής σημασίας, όπως η Αχαΐα και τα Ιωάννινα. Οι δύο περιοχές πρωτοστατούν στην ανάπτυξη ενός δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας, το οποίο προσελκύει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάσχεση του φαινομένου του brain drain στον τεχνολογικό τομέα. Η Eurobank συμμετέχει ενεργά στη δυναμική που αναπτύσσουν οι περιοχές αυτές ως σύγχρονοι κόμβοι επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστημιακούς φορείς και θεσμικούς εταίρους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Η παρουσία της Eurobank σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αποτελεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δέσμευση. Η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος διαθέτουν τη δυναμική να εξελιχθούν σε σημαντικά κέντρα στον χώρο της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής προόδου. Με την παρουσία και τις επαφές μας με τους πελάτες μας και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών επιβεβαιώνουμε την πρόθεση της Τράπεζας να υποστηρίξει την αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, επενδύοντας σε τομείς και επιχειρήσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό. Σε συνεργασία και ανοιχτό διάλογο με θεσμικούς φορείς, η Eurobank συμβάλλει ώστε να αλλάξουν μορφή και επίπεδο και οι τοπικές οικονομίες με καταλύτη την ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής στην παραγωγική διαδικασία.».

Τεχνολογία & Καινοτομία στο επίκεντρο

Η Eurobank, συνεπής στη στρατηγική της στόχευση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τον ανοιχτό διάλογο, πραγματοποίησε, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ειδική εκδήλωση στην Πάτρα, στο πλαίσιο της οποίας διεξήχθη θεματική συζήτηση με τη συμμετοχή του κ. Φ. Καραβία και του κ. Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Διευθυντή Υπολογιστικών Συστημάτων του MIT Μedia Lab..

Η παρουσία του κ. Μπλέτσα σηματοδοτεί τη σύνδεση της περιοδείας με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην καινοτομία και την κυβερνοασφάλεια. Η εκδήλωση λειτουργεί ως «γέφυρα γνώσης» μεταξύ της ελληνικής περιφέρειας και της διεθνούς τεχνολογικής σκηνής, ενισχύοντας τον ρόλο της Eurobank ως πλατφόρμας θεσμικού διαλόγου, τεχνολογικής εξωστρέφειας και στρατηγικών συνεργασιών.

Η Τράπεζα, ενισχύοντας διαρκώς τη στρατηγική της στόχευση στην καινοτομία, επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία και σε συνεργασίες με ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες πρωτοβουλίες, όπως η μονάδα Venture Banking, η οποία στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις με υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ενισχύοντας την καινοτομία και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων και εδραιώνοντας τη θέση της Eurobank ως θεσμικού πυλώνα καινοτομίας και τεχνολογικής εξέλιξης στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, διαμορφώνει ένα ισχυρό πλαίσιο Responsible AI, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τους πελάτες της, τους συνεργάτες και την κοινωνία στο σύνολό της.

Εγκαίνια του νέου Future Branch στο Αγρίνιο

Με αφορμή την επίσκεψη στην περιοχή, η Διοίκηση της Eurobank εγκαινίασε το κατάστημα Νέας Γενιάς στο Αγρίνιο, ενισχύοντας το δίκτυο των Future Branch σε πανελλαδικό επίπεδο. Το νέο κατάστημα εισάγει το κοινό της περιοχής στο phygital μοντέλο τραπεζικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στη συνδυαστική εμπειρία φυσικής παρουσίας και ψηφιακής αλληλεπίδρασης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του προσωπικού και τεχνολογικά εργαλεία αιχμής, προσφέροντας ευελιξία και προσωποποιημένη τραπεζική εμπειρία. Επιπρόσθετα, διαθέτει προηγμένες λειτουργίες που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφέρει ενισχυμένη προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η περιοδεία της Διοίκησης επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση της Eurobank στην ενίσχυση της περιφερειακής επιχειρηματικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για την ελληνική οικονομία. Εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Τράπεζας για την ενίσχυση της εθνικής παραγωγικής βάσης και την προώθηση ενός εξωστρεφούς, τεχνολογικά ώριμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

