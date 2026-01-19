Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,3% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 2,4% το Νοέμβριο.

πληθωρισμός
19 Ιαν. 2026 16:43
Pelop News

Στο 2,9% διατήρησε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία την εκτίμησή της για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον ίδιο μήνα στην Ευρωζώνη υποχώρησε οριακά στο 1,9%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,3% τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με 2,4% το Νοέμβριο.

Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,7%) και την Ιταλία (1,2%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), τη Σλοβακία (4,1%) και την Εσθονία (4,0%).

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,49 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,09 π.μ.) και την ενέργεια (-0,18 π.μ.).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
18:03 Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:53 Νοκ-άουτ και για Μπασκόνια Ναν-Μήτρογλου, προβληματισμός στον Παναθηναϊκό
17:40 «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ
17:31 ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού
17:23 Διαλύθηκε ο αρραβώνας και άρχισαν τους πυροβολισμούς! ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Καιρός: Βαρυχειμωνιά διαρκείας, η χώρα παραμένει στο«ψυγείο»
17:01 Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ
16:55 «Έπαθα σοκ, θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», συγκλονίζει η Ελληνίδα που ζει στη Μάλαγα
16:52 Καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι – Αναμένονται γεωλόγοι
16:43 Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
16:34 Νίκος Καραχάλιος στον Peloponnisos FM: «Η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια που τελικά ευνοούν την κυβέρνηση»
16:21 Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα
16:12 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έξυπνη ιδέα, ασφαλής εκτέλεση και μια έναρξη χωρίς κορύφωση
16:09 Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις
16:00 Eurovision: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ