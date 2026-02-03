Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό

Σημαντική βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023

03 Φεβ. 2026 11:23
Pelop News

Σύμφωνα με τα  στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το 2024 το 9,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει βελτίωση κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, με 19% και στις δύο χώρες. Ακολουθούν η Λιθουανία με 18% και η Ισπανία με 17,5%.

Στην αντίθετη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Φινλανδία (2,7%), στην Πολωνία και τη Σλοβενία (και οι δύο 3,3%) και στην Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%).

Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης (EU-SILC) και αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω του ενεργειακού κόστους και της ενεργειακής φτώχειας.

