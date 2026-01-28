Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση των στοιχημάτων

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθεί η Φινλανδία με 9%, η Ελλάδα με 8%, η Σουηδία με 8%, η Ουκρανία με 6%, η Ιταλία με 5%, το Βέλγιο με 4% και η Γαλλία με 4%.

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση των στοιχημάτων
28 Ιαν. 2026 16:12
Pelop News

Στα μέσα Φεβρουαρίου η Ελλάδα θα μάθει ποιος θα είναι ο φιλόδοξος καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη.

Παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα, λοιπόν, ο ελληνικός εθνικός τελικός για τη Eurovision, στα στοιχήματα του eurovisionworld.com η Ελλάδα έχει «σκαρφαλώσει» στην 3η θέση, καθώς πριν από μερικές ημέρες παρουσιάστηκαν ολόκληρα τα 28 υποψήφια τραγούδια, τα οποία φαίνεται ότι άρεσαν στους fans του δημοφιλούς μουσικού διαγωνισμού.

Αν και όταν άνοιξαν τα προγνωστικά η χώρας μας ήταν στην 15η θέση, μετά την παρουσίαση των τραγουδιών πλέον η Ελλάδα είναι δύο «ανάσες» πριν από την κορυφή.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό νίκης 11%, που φέτος θα εκπροσωπήσει ο Noam Bettan, ακολουθεί η Φινλανδία με 9%, η Ελλάδα με 8%, η Σουηδία με 8%, η Ουκρανία με 6%, η Ιταλία με 5%, το Βέλγιο με 4% και η Γαλλία με 4%.

Ακολουθεί η πρώτη 20αδα των προγνωστικών για τη νίκη στη Eurovision:

Eurovision 2026: Η Ελλάδα στην 3η θέση των στοιχημάτων

Σημειώνεται ότι το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00 και ο δεύτερος ημιτελικός την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Τέλος ο μεγάλος ελληνικός τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 21:00.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:41 Κουνδουράκης στον Peloponnisos FM: «Αν δεν πίστευα στην παραμονή του ΝΟΠ, δεν θα ερχόμουν»
19:31 Πάλι αγριεύει ο καιρός, έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις!
19:21 Διαρρήξεις, συλλήψεις και παράνομες έρευνες με ανιχνευτή μετάλλων για αρχαία στην Τροιζήνα
19:10 Τραγωδία στη «Βιολάντα»: Ελεύθεροι οι τρεις μέχρι να συμπληρωθεί η δικογραφία
19:00 Πάτρα – Νέες διαγραφές οφειλών έφεραν εντάσεις: Ηταν φυλακή και του έριχναν πρόστιμα
18:50 «Έσβησε» στα 40 της χρόνια η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου
18:41 «Πυρετός» χρυσών λιρών και στην Πάτρα: Κοσμοσυρροή για ρευστό στα ενεχειροδανειστήρια
18:31 Ρευματοκλοπές, ξήλωσαν καλώδιο 610 μέτρων, ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μενίδι
18:21 Πέθανε ο εμβληματικός εικαστικός Γιάννης Μπουτέας, ΦΩΤΟ
18:11 Καμπάνα σε 52χρονο, πρόστιμο 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος, ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ
18:03 Πάτρα: Έρχονται 74 προσλήψεις για καθαριότητα και φωτισμό από το Δήμο – «Ξεμπλόκαραν» ακόμα 54 θέσεις
17:58 Η Λίστα Ελέγχου 12 Σημείων για Κάθε Αγορά Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου στην Ελλάδα
17:53 «Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», αποκαλύψεις από τη Ρουμανία του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ
17:42 Εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
17:41 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις ενόψει της επιδείνωσης του καιρού, τι πρέπει να προσέχουμε
17:29 Η οικογένεια του, η Πάτρα και η οικογένεια του βόλεϊ αποχαιρέτησαν τον Σάββα Ιορδανίδη, ΦΩΤΟ
17:24 Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: Η συνεργασία μας είναι ό,τι καλύτερο έχω ζήσει
17:16 Ρουμανία: Με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος μεταφέρονται αύριο στην Ελλάδα οι τραυματίες από το τροχαίο
17:09 Δύσκολη πρόκριση για την Παναχαϊκή στην Ακράτα
17:08 Λιπώδες ήπαρ: Η διατροφή που μειώνει το βάρος και βοηθά στην απώλεια λίπους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ