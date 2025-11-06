Eurovision 2026: Ποια θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Βιέννη

Το ΡΙΚ ανακοίνωσε την επιλογή για τον φετινό διαγωνισμό.

06 Νοέ. 2025 23:43
Η Κύπρος επέλεξε την Antigoni Buxton ως την εκπρόσωπό της για τον διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026, όπως ανακοίνωσε το ΡΙΚ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης, όπου θα διεξαχθεί ο φετινός διαγωνισμός, με τους ημιτελικούς στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Η ανακοίνωση του ΡΙΚ για την εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision 2026

«Tο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι η εκπρόσωπος της Κύπρου στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision είναι η Antigoni (Αντιγόνη Μπάξτον).

Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026. Η διοργάνωση επιστρέφει στην Αυστρία μετά τη νίκη του JJ στον περσινό διαγωνισμό.

Περισσότερες πληροφορίες για την κυπριακή συμμετοχή θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο».

<p>Πηγή: <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr”>iefimerida.gr</a> – <a target=”_blank” href=”https://www.iefimerida.gr/zoi/eurovision-2026-prosopo-ekplixi-anakoinose-kypros”>Eurovision 2026: Το πρόσωπο-έκπληξη που ανακοίνωσε η Κύπρος για να την εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό – iefimerida.gr</a></p>

Η επιλογή της Antigoni, γνωστής για τη δυναμική σκηνική παρουσία και το σύγχρονο μουσικό της στυλ, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φαν του διαγωνισμού. Το τραγούδι που θα ερμηνεύσει δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να συνδυάζει στοιχεία ποπ και ethnic ήχων, αντανακλώντας την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου.
