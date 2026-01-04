EUROVISION: Απόψε θα μάθουμε ποιοι και ποιες διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θ’ ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

04 Ιαν. 2026 13:36
Σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 ετοιμάζει μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece», όπου αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο, στη Βιέννη.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σ’ έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

