Eurovision: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία

Ο Ρίμπακ, νικητής της Eurovision το 2009 και νικητής του Melodi Grand Prix το 2018, επιστρέφει για δεύτερη φορά στον νορβηγικό διαγωνισμό επιλογής.

19 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

Στη μάχη για την επιστροφή του στη Eurovision μπαίνει ξανά ο Αλεξάντερ Ρίμπακ, καθώς θα λάβει μέρος στον εθνικό τελικό της Νορβηγίας, με το τραγούδι «Rise». Η NRK, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της χώρας, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των καλλιτεχνών που θα διαγωνιστούν φέτος στη διοργάνωση, ανακοινώνοντας τους πρώτους οκτώ από τους δέκα συνολικά συμμετέχοντες.

Ο Ρίμπακ, νικητής της Eurovision το 2009 και νικητής του Melodi Grand Prix το 2018, επιστρέφει για δεύτερη φορά στον νορβηγικό διαγωνισμό επιλογής. Λίγο μετά την ανακοίνωση, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media, γράφοντας: «Για ακόμη μία φορά συμμετέχω στην επιλογή της Νορβηγίας για τη Eurovision, στο Melodi Grand Prix! Ακούστε το νέο μου άλμπουμ “Fairytales Too” και πείτε μου ποιο τραγούδι ΕΣΕΙΣ πιστεύετε ότι θα πρέπει να τραγουδήσω στον διαγωνισμό!».

Μαζί με τον Αλεξάντερ Ρίμπακ, στη λίστα των καλλιτεχνών που ανακοίνωσε η NRK περιλαμβάνονται οι:
Hedda Mae – «Snap Back»
Mileo – «Frankenstein»
Emma – «Northern Lights»
Storm – «Lullaby»
Leonardo Amor – «Prayer»
Silke – «Forevermore»
Jonas Lovv – «Yayaya»

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ κέρδισε τη Eurovision στις 16 Μαΐου 2009 στη Μόσχα με το «Fairytale», συγκεντρώνοντας 387 βαθμούς και κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στην τηλεψηφοφορία όσο και στις εθνικές επιτροπές. Η επίδοση των 387 βαθμών αποτέλεσε ρεκόρ για το τότε σύστημα ψηφοφορίας (πριν από τις αλλαγές του 2016), ενώ στη διαδρομή προς τη νίκη έλαβε και 16 «12άρια».

