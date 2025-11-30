Ευ. Βενιζέλος: «Στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και όλων των μεγάλων ιστορικών παρατάξεων»!

Τι είπε σε εκδήλωση ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για την εθνική συναίνεση σε ένα «εξαιρετικά αβέβαιο και αχαρτογράφητο» μέλλον.

30 Νοέ. 2025 19:59
Pelop News

Στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά τη συζήτηση με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 13ου Διεθνούς Συμποσίου Θεσσαλονίκης στο «Ολύμπιον».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη και του δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα, τόνισε ότι έχουν περάσει πενήντα χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο και «είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε να περάσουν άλλα πενήντα», επειδή κανείς δεν αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος να εξηγήσει στην κοινή γνώμη τι πραγματικά πρέπει να γίνει.

Όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό «με αίσθηση μακρού ιστορικού χρόνου», θεωρώντας ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της, κάτι που – όπως υπογράμμισε – «δεν είναι ακριβές», καθώς υπάρχουν μεν θετικά, αλλά και «πάρα πολλά αρνητικά». Αντίθετα, αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «συμπυκνώνει τον χρόνο και παράγει συνεχώς γεγονότα».

Σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής πρωτοβουλίας για το Κυπριακό, σημείωσε ότι για τις ΗΠΑ το ζήτημα αυτό, όπως και τα ελληνοτουρκικά, δεν βρίσκεται στην ίδια κατηγορία προτεραιότητας με τη Γάζα και την Ουκρανία. Για την Τουρκία τόνισε ότι η Ελλάδα την θέλει «στο ΝΑΤΟ και εν γένει δυτική», προσθέτοντας πως προτιμά μια Τουρκία «που είναι στη θέση της» και με την οποία τα προβλήματα στα σύνορα αντιμετωπίζονται ως κοινά ζητήματα δυτικής ασφάλειας.

Ο κ. Βενιζέλος στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που τίθενται τα διλήμματα στα εθνικά θέματα, ζητώντας να διατυπώνονται «σοβαρά, ειλικρινά, όχι φοβικά» και σε αντιπαράθεση με την «απλουστευτική, δημαγωγική θεώρηση των πραγμάτων». Έφερε ως παράδειγμα τις διαφορές για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ με Τουρκία, Λιβύη και Αλβανία, θέτοντας το ερώτημα αν η Ελλάδα είναι έτοιμη να εφαρμόσει εκεί τις ίδιες αρχές που εφάρμοσε στις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά και αν λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό για το τι πραγματικά αποφασίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

«Ο πατριωτισμός βασίζεται στην ορθή εκτίμηση του συσχετισμού δυνάμεων και στην πρακτική προστασία των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σημειώνοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του «εκφραστή πατριωτικής αντίληψης» ακριβώς επειδή προσπαθεί να ερμηνεύει ρεαλιστικά τον συσχετισμό δυνάμεων και να προτείνει λύσεις που υπηρετούν πραγματικά το εθνικό συμφέρον.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Δημήτρης Καιρίδης επισήμανε ότι ο κ. Βενιζέλος διατηρεί καλές σχέσεις «με την όλη Νέα Δημοκρατία», υπενθυμίζοντας τη συνεργασία του με τον Αντώνη Σαμαρά, τις συχνές κοινές εμφανίσεις με τη Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά και την επικείμενη εκδήλωση όπου θα μιλήσει μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι είναι «στη διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και όλων των μεγάλων ιστορικών παρατάξεων» εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εθνική συναίνεση όσο και η «ρυθμιστική συναίνεση» που απαιτούνται για την πορεία της χώρας σε ένα «εξαιρετικά αβέβαιο και αχαρτογράφητο» μέλλον.

