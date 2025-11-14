Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»

Σε νέα συνέντευξή της στην ιταλική τηλεόραση, η Εύα Καϊλή περιγράφει τις εφιαλτικές συνθήκες κράτησής της μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Qatargate, μιλώντας για απομόνωση, απειλές και ψυχολογικό εκβιασμό.

kaili
14 Νοέ. 2025 14:05
Pelop News

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τις δραματικές στιγμές που έζησε μετά τη σύλληψή της στις Βρυξέλλες, περιγράφοντας ότι κρατήθηκε για ημέρες σε απομόνωση, χωρίς επικοινωνία με τον δικηγόρο ή την κόρη της, ενώ –όπως υποστήριξε– δεχόταν απειλές ότι το παιδί της θα δινόταν στην πρόνοια.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν στην απομόνωση για κάποιες ημέρες, με τα φώτα αναμμένα και το κρύο να τρυπάει. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, ούτε μπορούσα να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», δήλωσε η Εύα Καϊλή, περιγράφοντας την εμπειρία της μετά τη σύλληψή της.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δέχθηκε έντονες ψυχολογικές πιέσεις, καθώς –όπως είπε– οι ανακριτές τής ζητούσαν να κατονομάσει δύο ανώτερους αξιωματούχους, «υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», ενώ παράλληλα την απειλούσαν πως θα της αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού της.

Αναφερόμενη στα χρήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου, η Καϊλή επανέλαβε ότι ανήκαν στον Αντόνιο Παντσέρι και ότι «σχετίζονταν με ανθρωπιστικές δράσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, είχαν δώσει κοινή συνέντευξη τον περασμένο Μάιο, όπου υποστήριζαν ότι είναι θύματα πολιτικής στοχοποίησης και επιχείρησης σπίλωσης της δημόσιας εικόνας τους στο πλαίσιο του Qatargate — ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς που συγκλόνισαν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

