Εύα Καϊλή για το Qatargate: «Με απειλούσαν ότι θα μου πάρουν την κόρη – Ζούσα σε καθεστώς επιβίωσης»

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για τις δραματικές στιγμές που έζησε μετά τη σύλληψή της στις Βρυξέλλες, περιγράφοντας ότι κρατήθηκε για ημέρες σε απομόνωση, χωρίς επικοινωνία με τον δικηγόρο ή την κόρη της, ενώ –όπως υποστήριξε– δεχόταν απειλές ότι το παιδί της θα δινόταν στην πρόνοια.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν στην απομόνωση για κάποιες ημέρες, με τα φώτα αναμμένα και το κρύο να τρυπάει. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, ούτε μπορούσα να δω την κόρη μου. Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου», δήλωσε η Εύα Καϊλή, περιγράφοντας την εμπειρία της μετά τη σύλληψή της.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δέχθηκε έντονες ψυχολογικές πιέσεις, καθώς –όπως είπε– οι ανακριτές τής ζητούσαν να κατονομάσει δύο ανώτερους αξιωματούχους, «υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», ενώ παράλληλα την απειλούσαν πως θα της αφαιρέσουν την επιμέλεια του παιδιού της.

Αναφερόμενη στα χρήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του σκανδάλου, η Καϊλή επανέλαβε ότι ανήκαν στον Αντόνιο Παντσέρι και ότι «σχετίζονταν με ανθρωπιστικές δράσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, είχαν δώσει κοινή συνέντευξη τον περασμένο Μάιο, όπου υποστήριζαν ότι είναι θύματα πολιτικής στοχοποίησης και επιχείρησης σπίλωσης της δημόσιας εικόνας τους στο πλαίσιο του Qatargate — ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς που συγκλόνισαν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



